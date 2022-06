Продадоха на търг легендарния знак "Иди на х...й"

В търга са участвали 29 души, а обявената начална цена е била 1700 долара, съобщава беларуската медия NEXTA в своя профил в Twitter. Сумата от търга ще отиде за подпомагане на украинските въоръжени сили. Знакът е изработен по идея на Укравтодор - украинската държавна агенция за поддръжка на пътищата в страната.

В коментари под публикацията потребители в социалната мрежа пишат, че след края на войната би било чудесно, ако пътната табела бъде изкупена или дарена за някой от музеите в страната, тъй като тя вече е част от най-новата украинска история.

