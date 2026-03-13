Спорт:

Близки на жертвите от Петрохан и Околчица излизат на протест

Роднините и близките на шестимата мъже, открити мъртви в хижата на Петрохан и в кемпер край връх Околчица, излизат на протест пред Съдебната палата днес в 17:30 часа. Те искат да получат достъп до документацията по разследването и съдебно-медицинските експертизи. Според тях това тяхно право по закон, но разследващите отказват.

Преди няколко дни от прокуратурата и МВР дадоха нови данни за разследването на тежкия случай. Стана ясно, че причините за смъртта на трите лица в кемпера под връх Околчица са от огнестрелни наранявания в областта на главата. Изводите за липса на външни лица и на двете местопроизшествия остават непроменени. 

Ралица Асенова - майката на Николай Златков, открит мъртъв в кемпера край Околчица, пък попита как, ако синът ѝ е бил прострелян от упор, проектилът ще е заседнал в тилната кост. Тя споделя, че знае тази подробност от съдебния лекар.

Виолета Иванова
