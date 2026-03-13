Путин печели петролни пари ударно от войната на Тръмп в Иран: Колко още "ще намаже"? (ВИДЕО)

Няма спор – в краткосрочен план войната, която американският президент Доналд Тръмп и издирваният от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа (използване на глада като оръжие) израелски премиер Бенямин Нетаняху стартираха срещу Иран, е най-изгодна за Путинова Русия. Ясно е защо – руският петрол отново стана достатъчно скъпа и печеливша стока, а това ще позволи на руският диктатор Владимир Путин да поеме глътка въздух и да продължи да опитва да пробие на фронта в Украйна.
Вече 13 дни Русия печели по 150 млн. долара дневно заради войната в Иран, съобщава Financial Times. Общо през първите 12 дни на войната руският бюджет е получил петролна финансова инжекция от 1,3 – 1,9 млрд. долара. Печалбите за март биха могли да достигнат 3,3-4,9 милиарда долара, ако средната цена на руския петрол е от около 70-80 долара за барел. Припомняме, че руското финансово министерство разчиташе на около 69 долара за барел средна цена тази година в прогнозите си – нещо, което беше абсолютно немислимо и то с около 20-25 долара по-малко преди войната в Иран.
Според Bloomberg, заради войната европейският сорт "Брент" ще стои на нива около 100 долара за барел при продължаваща поне месец активна война в Иран. Ако обаче войната продължи два месеца, цената отива на средно около 130 долара за барел. Ако станат три месеца – 150-160 долара за барел. Руският петрол (сорт "Уралс") се търгува на нива от около 20 долара по-ниско от "Брент"-а:
Oil prices could surge sharply if the Strait of Hormuz remains closed for an extended period, according to projections from Bloomberg Economics.— Clash Report (@clashreport) March 12, 2026
The outlook suggests Brent crude could spike to around $100 if the strait is shut for one month.
About $130 with a two-month… pic.twitter.com/XuVhFWrZGH
И тази нощ в Персийския залив и Ормузкия проток бяха атакувани петролни танкери – общо 3. Това стана на фона на поредното уверение от администрацията на Тръмп, че щяло да има защита за танкерите, минаващи през пролива. Този път говори американският финансов министър Скот Бесент. "В момента, в който е военно възможно, американският флот, с помощта на международна коалиция, ще ескортира кораби“, увери той пред CNBC. Въпросът е кога ще е това време, когато е "военно възможно" - ясно е, че не е сега:
U.S. Treasury Secretary Scott Bessent on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 12, 2026
That was always in our planning—the chance that the U.S. Navy, or perhaps an international coalition, would be escorting tankers through.
There are tankers coming through now.... We know that they have not mined the Straits. pic.twitter.com/WyFLus3Wk3
А през това време продължават и откровените глупости на Тръмп и хората около него що се отнася до ефектите на предизвиканото от него в Иран. Самият Тръмп обясни, че поскъпването на петрола най-много облагодетелствало САЩ, защото те можели да добиват най-много собствен петрол. Но още по-напред отиде Матю Уитакър, представителят на САЩ в ООН. Той каза пред Fox News, че нямало "индикации да говорим публично", че Русия помага на Иран военно – пък дори и да било така, "на иранците им сритваме задниците". Вече няколко западни медии коментираха, че Русия предава безценен опит на Иран в използването на далекобойни дронове – как да ги използват най-ефективно, което личи от ежедневните поражения по критична инфраструктура в Персийския залив - Още: Тръмп: Правим много пари с вдигането на цените на петрола, но по-важно ми е да спра една зла империя
U.S. Permanent Representative to NATO Matthew Whitaker said there is no public evidence of Russia participating in the ongoing conflict alongside Iran. pic.twitter.com/xcqgO4IM48— WarTranslated (@wartranslated) March 12, 2026
Политическата буря се вихри наравно с военната
Иранският външен министър Абас Арагчи написа в своя профил в "Х", че при преговорите с американците е имало предложение от страна на Иран да бъде изкован договор Техеран никога да няма ядрени оръжия. САЩ обаче не приели това заради технически детайли. Американците пари от поскъпващия петрол няма да видят – пари ще направят големите корпорации, а домакинствата ще бъдат разорени, добави той.
Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi:— Clash Report (@clashreport) March 12, 2026
Iran's proposal to ensure NO NUCLEAR WEAPONS was dismissed because U.S. counterparts didn't grasp the technical details.
Americans won't "make money" from surging oil prices and tariffs. They enrich corporations and crush households. pic.twitter.com/pF4L1BQdHA
Още: Висш ирански представител: Ще накараме САЩ да съжаляват за голямата си грешка
Бенямин Нетаняху пък коментира дали Израел работи с опозиционни групи в Иран, за да бъде свален режимът на аятоласите. Нетаняху не призна директно, но подчерта, че без помощта на иранския народ би било невъзможно сегашният ирански властови режим да падне. Помощта идва, повтори Нетаняху отдавнашните празни засега уверения на Тръмп и сенатора-републиканец Линдзи Греъм. Дори режимът в Иран да не падне, ще е значително по-слаб – но ако падне, проблемът ще е решен, уверен е Нетаняху:
Reporter: Does Israel work toward arming opposition groups in Iran?— Clash Report (@clashreport) March 12, 2026
Netanyahu: I can say with certainty that the regime cannot be toppled without the efforts of the Iranian people, and we have informed them of that. We have told them that help is on the way.
I cannot tell you… pic.twitter.com/mbygQr0fbZ
Турският външен министър Хакан Фидан за пореден път потвърди позицията на Турция за кризата – атаката срещу Иран е несправедлива и несъвместима с международното право. Атаките обаче и на Иран срещу страните от Персийския залив са същите. „Бутонът за мир“ трябва незабавно да бъде натиснат, подчерта той:
Turkish Foreign Minister Hakan Fidan on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 12, 2026
I will say this clearly: the attack on Iran, carried out without provocation, is unjust and unlawful. At the same time, Iran’s attacks on other countries in the region — especially the Gulf states — without provocation are equally… pic.twitter.com/K5D6RiahLm
Редица ирански медии, включително Fars, публикуваха информация, че жената на покойния аятолах Али Хаменей – Мансурех Хожастех Багерзадех е жива.
А във военните действия - вече се възприемат работещи тактики срещу дроновете, показали ефективност в Украйна. Например, хеликоптер свали ирански дрон "Шахед" в ОАЕ. Появиха се и кадри как САЩ използват успешно своя еквивалент на "Шахед" - дрона LUCAS. С такъв дрон е нанесен удар в Ирак, вероятно по обект на шиитска милиция, подкрепяща Иран:
A helicopter of the UAE Air Force shoots down an Iranian ‘Shahed-136’ kamikaze drone near the Burj Khalifa in Dubai. pic.twitter.com/lHpFlCgryU— Clash Report (@clashreport) March 12, 2026
WATCH: The U.S.-made Shahed-clone drone LUCAS operating in Iraq.— Clash Report (@clashreport) March 12, 2026
This is the first clear footage of LUCAS in action.
The drone likely hit an Iran-backed PMF target.pic.twitter.com/g4yFwG1MSV
