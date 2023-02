Прокремълска медия нарече Путин обезумял маниак (СНИМКИ)

По всичко изглежда, че статията е публикувана от редактора Владимир Романенко, съобщи телеграм каналът "Продолжение следует". В нея той директно нарича Путин "обезумял егоманиак, който налива пари, за да убива мирния народ на Украйна".

"Материалът има за цел да изобличи кремълския режим начело с кървавия диктатор Путин и неговата шайка цинични крадци, които осъществяват геноцид над мирния народ на Украйна", се казва в него. "Войната в Украйна е чудовищно престъпление срещу човечеството, организирано от терористичната групировка в Кремъл начело с обезумелия егоманиак Путин, който завзе властта в Русия", пише авторът. Той отбелязва, че руските граждани също носят отговорност за войната, а онези, които подкрепят този геноцид, са в същата степен престъпници, както и самите руски власти.

Романенко е убеден, че "директорът на Русия" ще загуби властта си и тогава войната ще приключи.

"Мир за Украйна! Свобода за Русия!", призовава той. И припомня: "Мнозина се ужасиха от поведението на руския президент през 2022 г., но цивилизованият свят изрази възмущението си от действията на Путин още по време на анексията на Крим."

По-нататък в публикацията, за която авторът още в началото казва, че не е съгласувана с редакцията на изданието, се изброяват и други "престъпления на кремълския режим". По-специално втората вълна на мобилизацията в Русия, огромният брой на загиналите в редиците на руската армия и изтезанията на политически затворници като Алексей Навални, Владимир Кара-Мурза и Иля Яшин.

"Човекоядците в Кремъл", както ги нарича авторът, не дават истинския брой на мобилизираните руснаци. "Даже ако Путин изведнъж подпише указ за приключване на мобилизацията, нищо не му пречи в един момент да издаде нов - за нейното възобновяване. Но такъв указ не е подписан и мобилизацията си продължава, а отгоре на всичко депутатите в Държавната дума планират да внесат и законопроект за наказания за руснаци за отклоняване от мобилизация", пише авторът.

Не е ясно какво ще последва за Владимир Романенко след като "Комсомолская правда" изтри статията. Ясно е само, че скрийншотът от нея ще продължи да се разпространява, показвайки горчивата истина, пред която много руснаци избират да си затварят очите.

Russian propaganda dump Komsomolskaya Pravda became an adequate media for a few minutes



Anti-war materials appeared on their website. In addition, several materials about the Russian political prisoners could be found on the website.



Now the materials have already been deleted. pic.twitter.com/5WkWosziP3