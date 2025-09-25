Прокуратурата на Кьовеши образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева

Европейската прокуратура е взела решение да започне дисциплинарно производство срещу българския еврообвинител Теодора Георгиева. Лаура Кьовеши е уведомила за това Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия. Георгиева ще продължи да бъде временно отстранена от длъжност за срока на дисциплинарното производство, пише в съобщението, цитирано от БТА. Няма да бъде оповестявана допълнителна информация, докато трае производството.

Отговорността за оценката на дисциплинарните производства се носи от ЕП, Съвета на ЕС и Европейската комисия. Независимостта, която не подлежи на съмнение, е основно изискване за назначаването на европейските прокурори и за способността им да изпълняват своите задълженията по време на мандата им, отбелязва пресцентърът на Европрокуратурата.

Теодора Георгиева е бивш административен съдия в апелативния съд от ранга на Административен съд София-град. Преди това е работила като прокурор в Софийската районна и окръжна прокуратура. Георгиева има докторска степен от Българската академия на науките по административно право и съдебен контрол. През юли 2020 г. тя е утвърдена за европейски прокурор от България.

В края на март Европейската прокуратура съобщи, че е решила да започне административно разследване за възможни неправомерни действия от страна на Георгиева в рамките на текущо разследване на Европейската прокуратура. Тя потвърди за БТА временното отстраняване от длъжност на българския представител в институцията.