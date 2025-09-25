Войната в Украйна:

Прокуратурата на Кьовеши образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева

25 септември 2025, 20:11 часа 483 прочитания 0 коментара
Прокуратурата на Кьовеши образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева

Европейската прокуратура е взела решение да започне дисциплинарно производство срещу българския еврообвинител Теодора Георгиева. Лаура Кьовеши е уведомила за това Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия. Георгиева ще продължи да бъде временно отстранена от длъжност за срока на дисциплинарното производство, пише в съобщението, цитирано от БТА. Няма да бъде оповестявана допълнителна информация, докато трае производството.

Още: "Голямо петно в системата": Правосъдният министър за временното отстраняване на европрокурор Теодора Георгиева

Отговорността за оценката на дисциплинарните производства се носи от ЕП, Съвета на ЕС и Европейската комисия. Независимостта, която не подлежи на съмнение, е основно изискване за назначаването на европейските прокурори и за способността им да изпълняват своите задълженията по време на мандата им, отбелязва пресцентърът на Европрокуратурата.

Още: "Лошият дух е изпуснат от бутилката": Адв. Михаил Екимджиев за скандала с Теодора Георгиева

Теодора Георгиева е бивш административен съдия в апелативния съд от ранга на Административен съд София-град. Преди това е работила като прокурор в Софийската районна и окръжна прокуратура. Георгиева има докторска степен от Българската академия на науките по административно право и съдебен контрол. През юли 2020 г. тя е утвърдена за европейски прокурор от България.

Още: Кьовеши удължи отстраняването на българския европрокурор

В края на март Европейската прокуратура съобщи, че е решила да започне административно разследване за възможни неправомерни действия от страна на Георгиева в рамките на текущо разследване на Европейската прокуратура. Тя потвърди за БТА временното отстраняване от длъжност на българския представител в институцията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
върховенство на закона Петьо Еврото европейска прокуратура Лаура Кьовеши върховенство на правото теодора георгиева съдия Теодора Георгиева
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес