Протестираха срещу руската оперна певица Анна Нетребко в Лондон (СНИМКА)

Десетки украинци и техни поддръжници се събраха пред Кралската опера в Лондон, за да протестират срещу изпълнението на руското сопрано Анна Нетребко. Протестиращите преди премиерата на „Тоска“ от Пучини в четвъртък държаха украински знамена и плакати с надписи „Докато Нетребко пее, Украйна кърви“ и „Спрете да прославяте руската агресорска култура“, предаде АП.

Повече за отношението към Анна Нетребко

Нетребко, една от водещите оперни певици в света, беше освободена от ангажиментите си в Метрополитън опера, Ню Йорк, след руската инвазия. Тя съди операта, заявявайки, че е била обект на дискриминация въз основа на пола и националния си произход. Нетребко продължи да пее на част от най-големите оперни сцени и направи първата си изява в САЩ от шест години на рецитал в операта в Палм Бийч през февруари.

Миналия месец група британски парламентаристи и други лица, включително бившият премиер на Нова Зеландия Хелън Кларк, призоваха Кралската опера да отмени спектаклите на Нетребко, първите ѝ с трупата от 2019 г. Тя планира да участва и в представления на „Турандот“ от Пучини през декември в Лондон, както и да изнесе рецитал през юни, съобщава АП.

Припомняме, че наскоро в Берлин също се състоя протест, насочен срещу участието на Анна Нетребко в музикален фестивал в немската столица.

Източник: БТА