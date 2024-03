Путин: Белгия трябва да благодари на Русия за независимостта си (ВИДЕО)

Наименованието на държавата идва от група келтски племена, останали в историята с името белги. А Путин вероятно визира следния момент от историята – поражението на Наполеон при Ватерло през 1815 година, след което Белгия става част от Обединено кралство Нидерландия (20 години преди това изцяло е била под френско владение, а белгийските земи са част от Франкското кралство в Средновековието).

Окончателната независимост на Белгия е постигната през 1830 година, с Белгийската революция – въстание срещу управлението на крал Вилем I. Къде точно Русия има някаква голяма роля за формирането на Белгия като независима държава оставяме на хората с капка акъл в главата да преценят.

"Сега това няма значение", заключи Путин относно тезата си, че Белгия трябва да благодари на Русия като на майка.

🤡 Putin: "Belgium as an independent state appeared on the world map thanks to Russia"



Do the Belgians know about this? pic.twitter.com/OlkZ6kUiP8