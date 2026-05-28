Путин губи връзка с реалността и става все по-опасен

Последните събития около Украйна все по-често повдигат въпроса за психологическото състояние на Владимир Путин и логиката му за водене на военните действия. За съжаление по всичко изглежда, че Путин става все по-неадекватен и се превръща в опасност дори за хората от близкия си кръг. Пример за това бе нощта срещу 24 май, когато Путин нареди да се използва ракета "Орешник" срещу Украйна, както и балистични ракети "Искандер-М", хиперзвукови "Кинжал", крилати ракети "Циркон".

Най-поразителното - пълната безсмисленост

Мнозина смятат, че го е направил, за да си отмъсти за унижението, което претърпя на 9 май, когато президентът Володимир Зеленски му даде специално разрешение да си проведе парада в Москва. Други са на мнение, че Путин се опитва да компенсира факта, че армията му заседна в Донецка област. Това обаче, което е най-изумителното в атаките му от 24 май, бе тяхната абсолютна безсмисленост, казва журналистът и публицист Виталий Портников във видео, публикувано в профила му във Фейсбук.

Путин похарчи милиарди рубли, за да унищожи в Киев:

пазар;

търговски център;

кафене;

хиподрум.

А специално суперракетата си "Орешник", с която постоянно се хвали, използва, за да унищожи:

3 броя гаражи в Била Церква в Киевска област.

Точно тази равносметка от атаката му показва мащаба на неговата неадекватност.

Признаците на неадекватност

"Путин, когото помня още от първите му дни като президент на Русия, винаги е бил жесток, лишен от емпатия, хладнокръвен и нарцистичен. Тези му черти станаха очевидни буквално в първите дни от политическата му кариера – по време на чеченската война и при потъването на подводницата "Курск". Но онзи Путин знаеше точно какво прави и защо", казва Портников.

Признаците на неадекватност обаче вече бяха забележими през февруари 2022 г., когато Путин искрено си вярваше, че украинците ще посрещнат армията му с цветя. Той напълно сериозно вярва във всички тези идеологически митове, защото е отгледан с тях като офицер от КГБ. Той наистина вярва, че няма украински народ, че хората са неспособни да защитят собственото си бъдеще, че няма начин да протестират сами, а го правят, защото някой им плаща.

Но докато през 2022 година това все още бяха признаци, то атаката от 24 май 2026 година стана официално доказателство за неадекватността на Путин, казва Портников. Нещо, което Путин никога не би си позволил в миналото. Той не разполага вече с излишни пари, но похарчи милиарди рубли за атака, която не промени нищо. Тя не оказа никакво влияние върху военно-техническия потенциал на Украйна. Не можа и да сплаши украинците, защото сплашването може да проработи в първите месеци от войната, но на петата година от нея хората, които останаха в Украйна, вече някак са свикнали с тези ужасни изпитания.

Песков, Кириенко и останалият руски елит мечтаят Путин да си върне здравия разум

Според журналиста вече дори руският политически и бизнес елит около Путин е разочарован от него. А това са хора, които се придържат към същата програма като Путин - тоест убедени са в необходимостта от възстановяване на контрола над Украйна и другите бивши съветски републики и във важността на конфронтацията със Запада. За тях Путин е идеалният лидер, но дори те сега се чувстват разочаровани от действията му.

"Това, което обединява тези хора, е желанието техният лидер да бъде разумен в действията си и реалистичен в оценката си на ситуацията. Но Путин напоследък не показва подобна разумност", казва Портников. Според него дори членове на вътрешния кръг на Путин, като например прессекретарят му Дмитрий Песков и първият заместник-началник на кабинета Сергей Кириенко, са недоволни. Той предполага, че те дори може би са се опитали да разубедят Путин от налагането на строгите ограничения на руснаците (например по отношение на интернета), но напразно.

Но тези хора, макар и недоволни, няма да направят нищо, за да променят ситуацията, защото се страхуват от Путин, смята журналистът. "Те ще чакат или Путин да върне здравия си разум, или ще чакат края му - а това ще направи Путин още по-непредсказуем и опасен. Това е един нов Путин – смазан от годините на неефективност в руско-украинската война и предаден от собствената си неадекватност. И следващите ходове на този Путин трябва да се гледат с особена предпазливост", заключава той.

