Мерц обеща да продължи курса на реформите в Германия

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ще продължи да прокарва планираните реформи и че няма алтернатива на оглавяваното от него коалиционно правителство на консерваторите и социалдемократите. "Германия е достатъчно силна за едно ново начало и аз лично съм решен да реализирам тази възможност чрез моето правителство", заяви Мерц на форум на Християндемократическия съюз (ХДС) в град Арнсберг.

Германски медии неотдавна разпространиха информацията, че някои членове на ръководни органи на ХДС са обсъждали възможността друг консервативен политик да смени Мерц на канцлерския пост. Самият Мерц не е коментирал този въпрос.

Той заяви при участието си във форума в Арнсберг, че Германия често създава впечатлението, че е "напълно блокирала", неспособна да се промени със собствени усилия и че е изправена пред неизбежен упадък.

Мерц посочи, че ще противопостави на тази представа, но добави, че би му се искало първата година от управлението на коалиционното му правителство да е била белязана от повече постижения. Но все пак няма реалистична алтернатива на тази коалиция, подчерта германският канцлер. "Аз и не търся някакви алтернативи", добави той.

Мерц припомни годините на следвоенното възстановяване на Германия и призова за по-голяма увереност в бъдещето. По това време Германия бе в руини, а гладът и лишенията бяха повсеместни, каза Мерц. "Но въпреки това политическите лидери намериха смелостта да изградят ново бъдеще", добави той. "Защо вече не вярваме в способността си да изготвяме добри планове за бъдещето", обърна се Мерц към участниците във форума.

Той завърши изказването си с призив към германците отново да се фокусират върху тези неща, които наистина са способни да постигнат.