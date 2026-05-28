Русия купува все повече по-скъп беларуски бензин. Паника за бюджетния дефицит в руския парламент (ВИДЕО)

Продажбите на беларуски бензин на борсата в Санкт Петербург се увеличиха до 17 340 тона от 1 до 22 май. Година по-рано обемите достигнаха само 300 тона - разликата в обемите е колосална. Само през последната седмица обемите на продажбите са се увеличили почти четири пъти. Причината е ясна - руският пазар продължава да изпитва недостиг на доставки поради сезонни и непланирани ремонти в рафинериите. Непланираните ремонти са основна тежест - това са щетите, които Украйна нанася със своите далекобойни дронове. На този фон купувачите все по-често се насочват към беларуско гориво, въпреки по-високата цена, съобщава най-известният руски бизнес ежедневник "Комерсант".

До края на май тон беларуски бензин АИ-92 струваше до 97 500 рубли, а АИ-95 над 104 000 рубли, докато руският бензин се търгуваше на борсата на цени от 67 000 до 75 000 рубли за тон.

Експерти отбелязват, че доставките от Беларус само частично компенсират недостига на горива в Русия. Две беларуски рафинерии – в Мозир и Новополоцк – са способни да компенсират недостиг по места, но обемите им са недостатъчни, за да покрият загубения капацитет на руския пазар.

Руската икономика страда

На този фон, най-новите данни на Росстат показват, че производството на кокс и петролни продукти в Русия е спаднало с 12,3% през април спрямо март и с 9,2% спрямо април миналата година - ясно е, че основната причина е кампанията на далекобойни украински удари по руските рафинерии.

"Какво ще правим с бюджетния дефицит? Миналата година (2025 година) беше над 5 трилиона рубли и още е толкова сега. С други думи, сумарно над 11 трилиона рубли. Какво ще правим - пари ли ще печатаме? Ще се връщаме точно като през 1992 година - цените скачаха с 30% всяка седмица?" - това са думи, появили се не къде да е, а казани от трибуната на руския парламент:

A Russian State Duma deputy threw a tantrum over the budget deficit. At the same time, it doesn't even cross his mind that to save the economy, they need to stop the war. pic.twitter.com/XWJkEYu0O9 — WarTranslated (@wartranslated) May 27, 2026

А междувременно, във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски заяви в прав текст, че "Русия трябва да плати за войната със собствени загуби. Ако Русия избере война, руските горива ще продължат да страдат" - ОЩЕ: Зеленски: Русия подготвя допълнителна мобилизация (ВИДЕО)

Източник: "Комерсант"

🚨 Zelensky announced new long-range strikes against Russia, warning that Moscow "will pay for this war with its own losses"



“The Russian oil industry will continue to shrink if Russia chooses war,” the Ukrainian president said.



Zelensky also revealed he had sent an urgent… pic.twitter.com/ihLzSjBxbX — NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2026