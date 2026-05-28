Подготовка, че Русия ще загуби от "Московски комсомолец": Всеки срамен мир дотук не ни унищожи

28 май 2026, 6:57 часа 556 прочитания 0 коментара
Един от символите на кремълската "журналистика" в лицето на "Московски комсомолец" публикува статия със заглавие: "Поразителни загуби: Когато геополитическите неуспехи могат да бъдат по-полезни от блестящите победи". В статията Дмитрий Краснов, адвокат и член на Московската гражданска камара, пише, че "големите геополитически поражения понякога са били по-полезни от блестящите победи".

Подготовка за загуба

"Всяко военно поражение, всеки "срамен мир" не унищожи Рус, Русия, а по-скоро я направи по-силна и доведе до бъдещо разширяване на границите и укрепване на нейните позиции", твърди Краснов. Според него "всеки срамен мир" е довел до "изчерпване на елитите и по-голяма свобода за народа", а като положителен ефект "победената страна започна бързо да набира сила".

Авторът смята, че Петър Велики е станал "Велики", "защото е успял да вземе правилното решение, след като е загубил една-единствена битка, а не цялата война": "Един ритник отзад при Нарва му е бил достатъчен, за да разбере това, което другите осъзнават едва след като губят Севастопол, Порт Артур или цели провинции в Брест-Литовския договор".

"За съжаление, за да подражава на опита на Петър, човек трябва да бъде също толкова велик. Елитите винаги са по-близо до трона от простолюдието, така че не е толкова лесно за ръководството на държавата да вземе решение, което прекъсва порочния кръг преди поражението", заключва той.

Ивайло Ачев Редактор
