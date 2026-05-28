Риск от наводнения: Жълт код за валежи в 7 области

28 май 2026, 6:15 часа 251 прочитания 0 коментара
Снимка: Евгения Чаушева/Actualno.com
Днес вятърът ще се ориентира от северозапад, в Източна България от север-североизток, ще се усили и ще бъде умерен до силен, съобщават от НИМХ. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явления в Централния и Източния Предбалкан. Ще има и градушки. Още: Синоптик предупреди за динамично време с интензивни валежи

Жълт код за валежи е обявен за7 области на страната - Бургас, Велико Търново, Габрово, Сливен, Търговище, Шумен и Ямбол.

Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.

Над планините още преди обяд ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра - около 11 градуса.

По Черноморието ще духа умерен вятър от север-североизток. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса. Температурата на морската вода е 17-20 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Атмосферното налягане през деня ще се задържи почти без промяна и ще бъде около средното за месеца. Вечерта налягането ще започне да се повишава.

Антон Иванов Редактор
