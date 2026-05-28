Войната в Украйна:

Решителна помощ за Украйна: Швеция казва до часове колко изтребителя "Грипен" дава

28 май 2026, 6:19 часа 906 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Решителна помощ за Украйна: Швеция казва до часове колко изтребителя "Грипен" дава

Швеция се готви да прехвърли изтребители "Грипен" (Gripen JAS 39 C/D) на Украйна. Колко обаче ще бъдат самолетите, които "ще долетят" в Украйна, все още не е известно. Шведският премиер Улф Кристершон е насрочил пресконференция за днес, 28 май, на която се очаква да бъде обявено прехвърлянето. Той ще говори от военновъздушната база в Упсала, съобщава РБК Украйна. Не е ясно обаче в точно в колко часа ще започне събитието - ясно е само, че акредитацията за медии приключва в 8:00 часа шведско време, а точният график се предоставя директно на одобрените журналисти след регистрацията - това са мерки за сигурност.

Кой ще плати за тези изтребители - според информацията в РБК Украйна, ще се плаща със заеми, осигурени от ЕС. През 2025 година Украйна и Швеция подписаха меморандум с рамка нападната от армията на руския диктатор Владимир Путин бивша съветска република да получи между 100 и 150 изтребителя "Грипен". 

Още: След подписите на Швеция и Украйна за 100-150 изтребителя "Грипен": ясно е кога може да има сделка за доставка

Какво представля "Грипен"?

СНИМКА: Getty Images

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

На първо място, изтребителят не се нуждае от някаква по-особена логистика, за да може да изпълнява операции. Той може да излита и каца дори на обикновени магистрални участъци и къси писти. В допълнение към мобилността, "Грипен" се откроява с бързото си обслужване с минимален брой персонал. За мисии "въздух-въздух", пълното зареждане с гориво и превъоръжаване отнема по-малко от 10 минути, а за мисии за наземно нападение - по-малко от 20 минути.

Модификацията Gripen E, която ще отиде в Украйна, е оборудвана с двигател General Electric F414G, осигуряващ скорости до 2500 км/ч и боен радиус на действие над 800 километра.

Изтребителят е снабден със система за откриване на цели Raven ES-05, с активна електронно сканирана антенна решетка (AESA), може да засича цели на големи разстояния дори при интензивно електронно заглушаване.

Самолетът може да носи ракети Meteor с обхват над 100 километра, което му дава предимство пред руските прехващачи.

Още: Зеленски подписа с Швеция меморандум за минимум 120 "Грипен"-а (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Gripen Грипен война Украйна оръжие Украйна
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес