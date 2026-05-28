Решителна помощ за Украйна: Швеция казва до часове колко изтребителя "Грипен" дава

Швеция се готви да прехвърли изтребители "Грипен" (Gripen JAS 39 C/D) на Украйна. Колко обаче ще бъдат самолетите, които "ще долетят" в Украйна, все още не е известно. Шведският премиер Улф Кристершон е насрочил пресконференция за днес, 28 май, на която се очаква да бъде обявено прехвърлянето. Той ще говори от военновъздушната база в Упсала, съобщава РБК Украйна. Не е ясно обаче в точно в колко часа ще започне събитието - ясно е само, че акредитацията за медии приключва в 8:00 часа шведско време, а точният график се предоставя директно на одобрените журналисти след регистрацията - това са мерки за сигурност.

Кой ще плати за тези изтребители - според информацията в РБК Украйна, ще се плаща със заеми, осигурени от ЕС. През 2025 година Украйна и Швеция подписаха меморандум с рамка нападната от армията на руския диктатор Владимир Путин бивша съветска република да получи между 100 и 150 изтребителя "Грипен".

Какво представля "Грипен"?

СНИМКА: Getty Images

На първо място, изтребителят не се нуждае от някаква по-особена логистика, за да може да изпълнява операции. Той може да излита и каца дори на обикновени магистрални участъци и къси писти. В допълнение към мобилността, "Грипен" се откроява с бързото си обслужване с минимален брой персонал. За мисии "въздух-въздух", пълното зареждане с гориво и превъоръжаване отнема по-малко от 10 минути, а за мисии за наземно нападение - по-малко от 20 минути.

Модификацията Gripen E, която ще отиде в Украйна, е оборудвана с двигател General Electric F414G, осигуряващ скорости до 2500 км/ч и боен радиус на действие над 800 километра.

Изтребителят е снабден със система за откриване на цели Raven ES-05, с активна електронно сканирана антенна решетка (AESA), може да засича цели на големи разстояния дори при интензивно електронно заглушаване.

Самолетът може да носи ракети Meteor с обхват над 100 километра, което му дава предимство пред руските прехващачи.

