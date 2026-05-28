Времето на ядрената агресия едва сега започва

Колко близо беше светът до ядрена война през есента на 2022 г.? По това време служители в администрацията на президента Джо Байдън бяха сериозно разтревожени, че руският диктатор Владимир Путин може да използва ядрени оръжия, за да предотврати поражението в Украйна. Самият Байдън припомни Кубинската ракетна криза от 60-те; години по-късно бивши служители на администрацията предлагат свои собствени версии за случилото се. Тези версии не могат да отговорят окончателно дали Путин наистина е бил на прага на ядрено оръжие. Но те предлагат един недвусмислен извод - ядрената агресия и кризите ще бъдат повтарящи се характеристики на нашата неподредена епоха.

Епизодът

Към есента на 2022 г. руското нахлуване в Украйна беше в застой. На север изненадваща украинска контраофанзива отблъсна силите на Путин около Харков. На юг друг удар блокира хиляди руски войници срещу река Днепър близо до Херсон. Тъй като съдбата на Русия се влошаваше, Путин свика стотици хиляди нови войници. Той незаконно анексира четири украински области и заплаши да използва „всички налични оръжейни системи", ако териториалната цялост на Русия бъде застрашена.

Американски служители се притесняваха, че ако руските сили бъдат пробити на бойното поле – и ако режимът на Путин е в опасност от пробив в Москва – той би могъл да използва ядрени оръжия, за да спре разгрома.

Според анализатори на разузнаването вероятността е била дори 50%. През 2024 г. бившият директор на ЦРУ Уилям Бърнс твърди, че е имало „реален риск“ Русия да премине прага на ядреното оръжие.

Два скорошни доклада, от Колин Кал, който е бил заместник-министър на отбраната по политиката, и Томас Райт, който е работил за Съвета за национална сигурност, разкриват, че напрежението е достигнало своя връх в края на октомври. В разговор с министъра на отбраната Лойд Остин, руският министър на отбраната Сергей Шойгу обвини Украйна, че планира да използва радиологично оръжие. Обвинението предизвика опасения от руска операция под фалшив флаг, както и съгласуван отговор от САЩ.

В продължение на няколко седмици администрацията предупреждаваше, че ядрената ескалация ще доведе, както каза съветникът по националната сигурност Джейк Съливан, до „катастрофални последици" за Русия – включително възможността за западна военна намеса в Украйна. Администрацията е искала да намали потенциала на всяка операция под фалшив флаг, като разположи радиационни детектори, които незабавно биха разкрили всяка руска ядрена употреба. Екипът на Байдън също така се ангажирал с трескава дипломация, призовавайки други страни - от европейски съюзници до Китай и Индия - да заявят ясно, че също смятат ядрената ескалация за неприемлива.

Със засилването на дипломацията военната ситуация стана по-благоприятна за Путин: Русия евакуира Херсонския джоб през ноември и стабилизира фронтовите линии през зимата. Страховете от ядрена война отшумяха, когато украинската офанзива се изчерпа.

Блъф?

Дори днес епизодът остава спорен. Бивши служители на Байдън твърдят, че рискът от ескалация е бил реален. Те представят Украйна като случай на успешно управление на ескалацията от страна на САЩ - на отблъскване на Путин от апокалиптични мерки, като същевременно се предоставя на Киев помощта, необходима за обезкървяване на руските армии.

Критиците твърдят, че Путин просто е манипулирал страховете на Байдън с надеждата, че ще възпре напредващите украински армии. Те посочват, че тези страхове са ограничили предоставянето на определени американски оръжия (по-точно ракети с голям обсег) на Киев, и твърдят, че Вашингтон е пропуснал шанса да прекрати войната при условията на Украйна. Според този разказ Путин блъфира и Байдън отстъпва.

Не изглежда САЩ решително да са възпрели Украйна през есента на 2022 г. - украинската армия се спря поради изтощение и собствените си ограничения. Но все още е трудно да се определи колко сериозен е бил ядреният риск, отчасти защото никой не знае какво е било в главата на Путин, и отчасти защото руските линии се стабилизираха точно когато кампанията за възпиране на САЩ се засилваше.

На едно събиране, на което присъствах тази пролет, бивши американски и британски служители не бяха напълно съгласни относно кризата и нейните поуки. Това не е толкова изненадващо. Десетилетия след края на Студената война историците все още спорят колко високи са били ядрените рискове при кризите в Куба и Берлин.

И все пак, колкото и да не знаем, би било изключително безотговорно Байдън просто да беше отхвърли опасностите от ескалация. И както и да се интерпретира този епизод, той сочи към сериозни рискове в следващите години.

Ако Путин е бил сериозен, това е ужасяващ пример за това как бруталните тирани могат да използват драматична ескалация, за да се спасят от губещи агресивни войни. Ако е блъфирал, урокът е, че експанзионистичните сили ще използват ядрени заплахи, за да сплашат и ограничат Съединените щати.

Ядрената опасност остава

Тези предизвикателства не са заглъхнали, въпреки че заплахата от ядрена употреба в Украйна отшумя. Русия ще излезе от тази война с осакатена икономика и разбита армия, което може да я направи по-зависима от ядрената агресия в отношенията си със западните врагове. Китай бързо разширява ядрения си арсенал, като същевременно засилва натиска си върху Тайван. Всеки конфликт в Тихия океан вероятно ще включва ядрена агресия от страна на Китай, за да се държат САЩ настрана.

Вашингтон ще трябва да се бори с опасни проблеми – като например как да води конвенционална война с Китай, като същевременно възпира Пекин да премине прага на ядреното оръжие. Дисциплината на управление на ескалацията – внимателно пристъпване близо до ядрения праг, като същевременно се всява страх у противника да го премине – ще бъде централна за политиката на САЩ.

По този начин украинската криза оставя едно недвусмислено наследство: тя предвещава бъдеще, в което съперничеството между великите сили е интензивно, а плашещата аритметика на ядреното държавно жонглиране е неизбежна.

Автор: Хал Брандс за Bloomberg