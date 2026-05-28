Кабинетът "Радев":

Примирието пак е нарушено: САЩ отново удариха цели в Иран (ВИДЕО)

28 май 2026, 6:20 часа 764 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Примирието пак е нарушено: САЩ отново удариха цели в Иран (ВИДЕО)

Американските военни са ударили команден център в иранския пристанищен град Бандар Абас, заяви американски официален представител, като определи действията като „изцяло отбранителни“. „Днес силите на Централното командване на САЩ свалиха четири ирански еднопосочни атакуващи дрона, които представляваха заплаха около Ормузкия проток“, се казва в изявление на официалния представител.

ОЩЕ: Заради Иран: САЩ са изчерпали запасите си от критични ракети

„Американските сили също удариха ирански наземен контролен пункт в Бандар Абас, който се готвеше да изстреля пети дрон“, добави той.

Новите удари идват само дни след като американските военни атакуваха няколко ракетни позиции и кораби за миниране в същия район, действия, които тогава бяха определени като „самоотбрана“. Тези удари бяха възприети като сериозен тест за примирието между САЩ и Иран, но не доведоха до възобновяване на мащабни бойни действия.

Американският официален представител определи последните действия като „премерени, изцяло отбранителни и насочени към запазване на примирието“.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Може да имат ракети, но не могат да построят повече в момента. Не могат да построят повече дронове. Не могат да построят повече кораби. Те дойдоха и се разплакаха, за да говорят“, каза американския министър на отбраната Пийт Хегсет.

Американският президент Доналд Тръмп пък заговори за взривяване на Оман. „Проливите ще бъдат отворени за всички и няма да бъдат контролирани от никого. Ще ги наблюдаваме. Оман ще се държи като всички останали или ще трябва да ги взривим“, каза той. И добави: „Не ни трябва петрол. Не ни трябват проливите. Не ни трябва нищо“.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Оман Ормузкия пролив Пийт Хегсет Ормузки проток война Иран Бандар Абас
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес