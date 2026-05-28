Примирието пак е нарушено: САЩ отново удариха цели в Иран (ВИДЕО)

Американските военни са ударили команден център в иранския пристанищен град Бандар Абас, заяви американски официален представител, като определи действията като „изцяло отбранителни“. „Днес силите на Централното командване на САЩ свалиха четири ирански еднопосочни атакуващи дрона, които представляваха заплаха около Ормузкия проток“, се казва в изявление на официалния представител.

„Американските сили също удариха ирански наземен контролен пункт в Бандар Абас, който се готвеше да изстреля пети дрон“, добави той.

Новите удари идват само дни след като американските военни атакуваха няколко ракетни позиции и кораби за миниране в същия район, действия, които тогава бяха определени като „самоотбрана“. Тези удари бяха възприети като сериозен тест за примирието между САЩ и Иран, но не доведоха до възобновяване на мащабни бойни действия.

Американският официален представител определи последните действия като „премерени, изцяло отбранителни и насочени към запазване на примирието“.

„Може да имат ракети, но не могат да построят повече в момента. Не могат да построят повече дронове. Не могат да построят повече кораби. Те дойдоха и се разплакаха, за да говорят“, каза американския министър на отбраната Пийт Хегсет.

Pete Hegseth on Iran:



They may have missiles, but they can’t build more right now. They can’t build more drones. They can’t build more ships.



They came and cried uncle to talk. pic.twitter.com/4WSFPqcVcM — Clash Report (@clashreport) May 27, 2026

Американският президент Доналд Тръмп пък заговори за взривяване на Оман. „Проливите ще бъдат отворени за всички и няма да бъдат контролирани от никого. Ще ги наблюдаваме. Оман ще се държи като всички останали или ще трябва да ги взривим“, каза той. И добави: „Не ни трябва петрол. Не ни трябват проливите. Не ни трябва нищо“.

Trump talks about blowing up Oman:



The straits will be open to everybody, and they won’t be controlled by anybody. We will watch over them.



Oman will behave just like everybody else, or we will have to blow them up. pic.twitter.com/66Y6Rwx5Uc — Clash Report (@clashreport) May 27, 2026