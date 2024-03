Путин, НЕ: Мирната акция срещу диктатора в Русия и по света (ВИДЕО)

Акцията е кръстена така с препратка към съветския сериал "Сенките изчезват по обяд"*. Замисълът е прост - чрез образуването на опашки пред секциите точно в 12:00 часа да се покаже, че сладките приказки на руската пропаганда за масова подкрепа на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин е просто лъжа. Няма никакъв призив как да се гласува - важното беше да има много хора.

Акцията беше подкрепена и от Михаил Ходорковски, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, Михаил Лобанов, Арсений Веснин, Сергей Гуриев, Анастасия Шевченко, Владимир Милов, Леонид Гозман, Абас Галямов, Владимир Пастухов, Станислав Белковски, Олга Романова, Александър Морозов, Алексей Венедиктов , Тихон Дзядко, Катерина Котрикадзе, Иля Шаблински, Дмитрий Орешкин, Иля Шепелин, Дмитрий Колезев, Любов Собол, Екатерина Шулман, Екатерина Дунцова, Марат Гелман, Митя Алешковски, Виктор Шендерович, Евгений Кисельов, Владимир Кара-Мурза, Лев Пономарьов и други опозиционери публични личности

Още: Юлия Навалная гласува в руското посолство в Берлин (ВИДЕО)

В Москва и Санкт Петербург доста хора се събраха по опашки. Руската прокуратура вече обяви, че участието се счита за действие, подкрепящо незаконна инициатива. Поне засега обаче няма данни за масови арести:

Не е само в Русия - в бивши съветски републики също се формираха такива опашки, пред избирателни секции в западни държави беше ясно отдавна, че ще стане така:

Продължават да излизат и снимки на бюлетини, показващи руското "не" срещу Путин - от "не на войната в Украйна" до "убиец" по адрес на руския диктатор и надписи, че президентът на Русия е Алексей Навални или Борис Надеждин. Навални умря в наказателна колония в Полярния кръг, а Надеждин не беше допуснат до изборите:

Още: Русия се бунтува срещу Путин, но недостатъчно: Българските БТР-и са в Украйна (ВИДЕО)

Междувременно, на някои места в Русия - в избирателни секции, се сетиха, че хич не е редно портретът на Путин да виси точно над изборните урни и го свалиха. Дори за фасадна демокрация като тази на режима на Путин това е прекалено:

🤡 Several polling stations removed portraits of Putin from the walls only on the third day of voting



The day before, the election commission of Murmansk region of Russia said that Putin's portraits at polling stations are not considered as agitation, because it is a "state… pic.twitter.com/UYbzdBbKuP