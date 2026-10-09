Путин не може да кацне в Москва, руската столица под въздушна блокада

Украйна е започнала кампания за блокиране на руското въздушно пространство, пишат телеграм канали. В руски медии пък се появиха съобщения, че в Москва и Московска област въздушното движение е парализирано заради появили се балони с окачени предмети, а в същото време руската ПВО провежда активни операции.

Прокремълският телеграм канал Baza съобщи, че през последните 24 часа на московските летища са били отложени над 370 полета, а други 62 са били отменени заради заплахата от украински дронове. На летище "Внуково" са били отложени 158 полета, а 38 са били отменени. На летище "Шереметиево" са били отложени 157 полета, а 11 са били отменени. На летище "Домодедово" са били отложени 58 полета, а 13 са били отменени.

Канал в Telegram, свързан с украинското военно разузнаване, публикува доклад, в който се твърди, че Украйна е започнала да прилага планове за ефективно затваряне на руското небе. Липсва обаче официално потвърждение от украинското военно командване за участие на украински военни в появата на балоните в района над Москва.

Кметът на Москва Сергей Собянин потвърди, че руската ПВО работи над Москва този следобед и че са свалени 15 украински дрона.

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Путин има затруднения

В същото време най-интересното е, че има съобщения, че правителственият самолет с Владимир Путин, който се връща от Туркменистан днес, не може да кацне. Четири самолета на руския въздушен отряд "Россия", кръжат над руската столица - три от тях са излетели именно от Туркменистан, където преди броени часове приключи участието на Путин в срещата на върха на ОНД. Именно такива правителствени самолети използват руските топ чиновници при пътуванията си в чужбина.

Пак каналът Baza също съобщи преди минути, че за първи път разузнавателни балони, изстреляни от Украйна, са били днес свалени над Ярославска област. "Малките въздушни цели бяха унищожени този следобед, съобщи регионалното Министерство на сигурността. Усилията за тяхното откриване и елиминиране продължават", пише каналът.

В същото време публичната страница на ръководителя на президентския офис на Зеленски - Кирило Буданов съобщава, че Украйна е започнала да затваря въздушното пространство над руска територия. "Започнахме малко със закъснение. Но имаше убедителни причини и искания от някои партньори", се казва в изявлението, като явно се визират вече появилите се по-рано информации, че тези намерения на Украйна са били спирани досега заради настоявания на западни партньори.

В началото на септември обаче Зеленски явно неслучайно предупреди международните авиопревозвачи и застрахователните компании, че Украйна ще "затвори небето над Русия": "Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, използваща руското въздушно пространство, всеки застраховател и всеки, който продължава да използва ключови руски летища: руското небе става напълно опасно. <...> Дронове ще присъстват в руското небе и това трябва да се вземе предвид. Въпреки че руските власти не съобщават за това, руското небе де факто ще бъде затворено: войната, която Русия започна, ще затвори и нейното небе", каза тогава Зеленски.

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