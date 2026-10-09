"Западът криво си е направил сметката": Путин и ОНД се събраха на среща в Туркменистан

Владимир Путин и другите лидери от Организацията на независимите държави (ОНД) се събраха на среща на върха в туркменистанския курорт "Аваза" на брега на Каспийско море. Освен Путин във форума участват президентът на Азербайджан Илхам Алиев, на Беларус - Александър Лукашенко, на Казахстан - Касъм-Жомарт Токаев, на Киргизстан - Садир Жапаров, на Таджикистан - Емомали Рахмон, на Узбекистан - Шавкат Мирзийоев и премиерът на Армения - Никол Пашинян, предаде ТАСС. За първи път към лидерите от ОНД се присъедини иранският президент Масуд Пезешкиан.

В края на форума е планирано да бъде приета съвместна декларация, в която ще бъдат обобщени резултатите от работата на ОНД през последните 35 години. Очаква се да бъдат одобрени и няколко документа за сътрудничество в борбата с киберпрестъпността, както и мерки за изграждане на положителен образ на ОНД.

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че противниците на ОНД са си направили погрешно сметките, залагайки на кратко съществуване на организацията. "След разпадането на Съветския съюз външни сили, без да го крият, се опитаха да манипулират новите държави. За съжаление подобна политика продължава и сега. Нашата организация бе всячески очерняна и наричана геополитически фантом и мит. Предсказваха ѝ едва няколко месеца живот, не допускайки дори в мислите си възможността за интеграцията на нашите държави", каза Лукашенко, цитиран от държавната беларуска агенция БелТА. "Тук бих искал да подчертая, че опонентите ни са се излъгали в сметките. Реалността е много по-сложна", добави той.

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Снимка: Telegram/Kremlin. News

ОНД може да постигне още по-големи успехи, ако продължи по пътя на премахването на търговските бариери, каза на форума Владимир Путин. "Заслужава да се отбележи, че през миналата година стокооборотът между Русия и страните от ОНД надхвърлил 110 милиарда долара, а през първата половина на тази година се е повишил с още 19%", каза още Путин.

Той покани колегите си от ОНД на традиционна предновогодишна неформална среща в Санкт Петербург на 21 декември.

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