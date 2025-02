Путин оцени високо преговорите със САЩ, никой не изключвал Украйна от процеса (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин оцени високо преговорите между Русия и САЩ в столицата на Саудитска Арабия - Рияд, които се проведоха на 18 февруари. Издирваният от Международния наказателен съд в Хага лидер на страната агресор отбеляза, че преговорният процес ще се проведе с участието както на Русия, така и на Украйна. Според него никой не изключвал Киев от процеса, въпреки че нито европейска, нито украинска делегация бе поканена в Рияд.

Путин твърди, че Украйна използва западни сателитни данни, за да атакува руски обекти. Той също така заяви, че Тръмп се държи спокойно с ЕС и че Русия не е отхвърлила преговори за мир. Той невярно твърди, че Европа и Киев правели точно това, удобно пропускайки ултиматумите си за капитулация на Украйна: Путин и Си ще си разменят визити. Русия е доволна: "Тръмп мисли като нас" (ВИДЕО).

Москва иска "директни преговори" и затова е започнала сътрудничество със САЩ в Близкия изток, посочи диктаторът.

