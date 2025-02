Путин и Си ще си разменят визити. Русия е доволна: "Тръмп мисли като нас" (ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров обяви в сряда, 19 февруари, че лидерите на Русия и Китай ще си разменят визити по случай 80-годишнината от победата във Втората световна война. В речта си в Москва по време на годишна среща между министъра на външните работи и членовете на парламента Лавров заяви, че китайският президент Си Дзинпин ще посети Русия през май, докато диктаторът Владимир Путин планира да посети Китай между края на август и началото на септември.

