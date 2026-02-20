Спорт:

Путин прати зам.- министър и опитен дипломат за посланик в Турция

Путин прати зам.- министър и опитен дипломат за посланик в Турция

Досегашният заместник-министър на външните работи на Руската федерация Сергей Вершинин е назначен за нов посланик на страната в Турция, съобщиха Turkiye Today и "РИА Новости", позовавайки се на указ на руския диктатор Владимир Путин. Указът за назначаването на Вешинин бе публикуван и на официалната страница на руското посолство в Анкара в социалната мрежа X. Указът освобождава досегашния зам.-министър от длъжността му „във връзка с преминаването му на друг пост“ и го назначава за „извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република Турция“, предава БТА.

Назначението идва, след като миналата година Путин подписа друг указ, с който назначи бившия руски посланик в Анкара Алексей Ерхов за посланик в Ташкент, Узбекистан.

Кой е Сергей Вершинин?

Вершинин работи в системата на руското външно министерство от 1976 г., като през годините е заемал различни длъжности в руските мисии в Мароко, Алжир и Тунис.

Той е бил посланик на Русия в Алжир от 1999 до 2003 г. От 2011 г. заема поста специален представител на руския външен министър по въпросите на уреждането в Близкия изток. Вершинин е назначен за заместник-външен министър през 2018 г. Владее арабски, френски и английски език.

Димитър Радев
