Московските власти обявиха, че през 2026 г. на мястото на затворения Исторически музей на ГУЛАГ ще бъде открит Музей на паметта. Новият обект ще бъде посветен на жертвите на „геноцида над съветския народ“, а експозициите му ще обхващат „всички етапи от нацистките военни престъпления по време на Великата отечествена война“, съобщи Медуза.ио.

Ръководителят

Новият музей ще бъде ръководен от Наталия Калашникова. Тя вече ръководи музея на Смоленската крепост и сега ще съвместява тези позиции. Представена е като ветеран от бойните действия с наградата „Участник на СВО“ (специална военна операция - гнусното име, с което режимът на руския диктатор Владимир Путин нарича войната в Украйна, която той подпали).

Изложбата на Музея на паметта ще „събере различни исторически свидетелства и истории на реални хора“, обещаха от Московския департамент по култура. Те отбелязаха, че „увековечаването на паметта на жертвите на геноцида срещу съветския народ е една от ключовите области на патриотичното и историческо образование“ сред младите хора.

Калашникова

Калашникова е ветеран от военните действия и е носител на медали „Участник в специална военна операция (СВО)“ и „За принос в укрепването на отбраната на Руската федерация“. Според пресслужбата на Смоленската крепост, Калашникова „е била в зоната на специалната военна операция няколко пъти“. Не се уточнява в какво качество е била на войната в Укррайна. Известно е, че Калашникова е ръководила фронтов концертен екип и е казвала, че пътува до фронта със студенти почти всеки месец.

Синът избягал от Русия

Най-големият син на Калашникова напуска Русия след избухването на войната в Украйна. Дмитрий Калашников е на 31 години. Той е пианист, завършил Московската държавна консерватория „Чайковски“ и следдипломна квалификация в Кралския музикален колеж в Лондон. Калашников е лауреат на множество международни конкурси. Получавал е награди и от руското правителство, и от правителството на Москва.

Седмица преди избухването на войната в Украйна Калашников отлита за Австрия и все още не се е върнал у дома – не са открити доказателства за завръщането му в изтекли данни от граничната служба.

Снимки: Getty images

