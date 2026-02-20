НАТО и ЕС имат два различни дневни реда: Полският военен министър

"НАТО има военна мисия, докато ЕС се е посветил на развитието и икономиката. Не бих смесил тези два дневни реда." Това каза днес вицепремиерът и министър на националната отбрана на Полша Владислав Кошиняк-Камиш в интервю за ПАП. Той добави, че не се страхува за бъдещето на НАТО, тъй като колкото повече Европа инвестира в отбрана, толкова повече САЩ ще я уважават като партньор.

Кошиняк-Камиш смята, че националните армии трябва да минат под шапката на НАТО. Военният съюз трябва да командва и да контролира оперативната стратегия, а ЕС - да следи за икономиката, развитието и сигурността на блока, особено за веригите за доставки, отбранителната промишленост и източниците на финансиране за националните въоръжени сили, обобщи позицията си той.

"Дори не мисля за конкуренция между НАТО и Европейския съюз: ЕС допълва НАТО, а НАТО допълва способностите на Съюза", подчерта полският министър на отбраната.

Още: Тръмп натиска НАТО: Орязвайте мисии в чужбина, спрете Украйна за срещата на върха