Фридрих Мерц бе преизбран за председател на Християндемократическия съюз

Управляващата в Германия консервативна партия Християндемократически съюз (ХДС) преизбра днес канцлера Фридрих Мерц за свой председател, предаде ДПА. Мерц получи 878 от общо 963 подадени валидни гласа на общонационалната конференция на ХДС в Щутгарт. Това бе вторият му най-добър резултат. През 2022 г. той бе избран с 94,6% от гласовете на онлайн партийна конференция и по-късно получи 95,3% от гласовете от вот по пощата, с който избирането му бе потвърдено. През 2024 г. той получи 89,8% от гласовете.

Мерц: Не на преговори за мир, след които Русия бомбардира детската болница в Киев (ВИДЕО)

Конференцията

Двудневната конференция се състоя в началото на натоварена изборна година за ХДС, като се очаква през март и през септември да бъдат произведени пет вота на ниво провинция.

Гренландия не ме интересува толкова, колкото Украйна: Мерц мести фокуса в Давос (ВИДЕО)

В две източни германски провинции крайната десница води пред консерваторите според социологически проучвания, отбелязва ДПА.

Германският канцлер: Русия вече ни атакува. ГУР: Кремъл праща войници в Армения (ВИДЕО)

По-рано днес Мерц заяви, че ХДС трябва да „попречи на десния радикализъм да се завърне в провинциалните правителства в Германия“.

Мерц: САЩ са готови за обвързващи гаранции за сигурност за Украйна