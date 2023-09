Путин пред Ердоган: Русия е отворена за разговори за зърнената сделка (ВИДЕО)

Още: Ердоган пристигна в Сочи за среща с Путин (СНИМКА)

"Знам, че възнамерявате да повдигнете въпроса за сделката за зърно. Ние сме отворени за преговори по този въпрос", каза Путин в телевизионни коментари заедно с турския му колега, съобщиха турските медии.

От своя страна, турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че след разговорите с Путин ще направи "много важно" изявление за зърното.



Турският лидер е придружаван от голяма делегация, която включва министрите на отбраната (Яшар Гюлер), външните работи (Хакан Фидан), енергетиката (Алпарслан Байрактар) и финансите (Мехмет Шимшек) на Турция.



"The eyes of the whole world are fixed on the grain deal, there are a lot of expectations," Erdogan said.



He added that after the talks in Sochi, he and Putin would hold a press conference where they would 'give a necessary message to the world.' pic.twitter.com/sjR4Aasb75