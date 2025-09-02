Путин: Русия дълго време търпеше украинските атаки срещу енергийната инфраструктура, сега ще има отговор (ВИДЕО)

Русия ще атакува украинските енергийни съоръжения в отговор на украинските удари. Това заяви руският диктатор Владимир Путин на среща с премиера на Словакия Роберт Фицо, която се проведе в Китай, където и двамата са по покана на Си Дзинпин по случай военния парад за 80-та годишнина от края на Втората световна война.

"Ние много дълго време търпяхме, докато украинските войски нанасяха постоянни удари по нашите енергийни обекти и чак след това започнахме да отговаряме и сега даваме сериозен отговор", заяви Путин в Пекин.

Putin also cynically admitted that Russia will strike Ukraine's energy infrastructure.



The Russian dictator claimed that "Moscow had endured for a long time and did not respond to Ukrainian attacks on energy facilities, but then began to respond seriously."



However, it was… pic.twitter.com/QnI6S0k2bj — WarTranslated (@wartranslated) September 2, 2025

Бележка на редакцията: Всъщност това, което казва Путин, е абсолютна лъжа. Истината е, че Русия от началото на пълномащабната си война срещу Украйна многократно е атакувала украинската енергийна инфраструктура - много преди украинските сили да започнат удари във вътрешността на Русия. Такива руски атаки имаше, например, на 15 ноември 2022 г. срещу енергийни обекти в различни украински области, при които голяма част от населението в Украйна остана без електроснабдяване и бяха въведени аварийни прекъсвания почти в цяла Украйна. Друг пример - през май 2024 г. имаше руски атаки срещу Днепровската хидроелектростанция, Змийивската ТЕЦ, ТЕЦ‑5 в Харков, в резултат на които над 1 милион души останаха без ток в Украйна. Тежки щети понесе критичната украинска енергийна инфраструктура и на самата Коледа през 2024 г. И това са само част от примерите.

По време на срещата с Фицо Путин също така говори и за Запорожката АЕЦ, която е окупирана от руските сили от 2022 година насам, като посочи, че не изключва тя да бъде съвместно експлоатирана заедно със Съединените щати и дори с Украйна.

От своя страна Роберт Фицо заяви пред Путин, че ще обсъди "сериозно" ударите по нефтопровода "Дружба", по който Словакия се снабдява със суров руски петрол, с украинския президент Володимир Зеленски на предстоящата им среща този петък.

Fico complained to Putin about Ukrainian strikes on the "Druzhba" pipeline. pic.twitter.com/V2BEsXf4SB — WarTranslated (@wartranslated) September 2, 2025

Друг акцент от разговора - Путин отново бе категоричен, че Русия смята членството на Украйна в НАТО за неприемливо. Украйна, по думите му, трябвало сама да намери начин да си гарантира сигурността, а не чрез Алианса. В същото време Русия не била против присъединяването на Киев към Европейския съюз.

