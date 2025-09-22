Путин: Руско-америанският контрол върху ядрените оръжия е подкопан. Можем да отговорим на всяка заплаха

Руският диктатор Владимир Путин свика днес в Кремъл оперативно заседание на Съвета за сигурност на Руската федерация. След срещата той обвини Запада в разрушителни действия, довели до "подкопаване на диалога" между държавите, разполагащи с ядрени оръжия. Системата на руско-американските отношения в областта на контрола върху въоръженията е разрушена, заяви той преди минути.

Стратегическата стабилност в света продължава да се влошава. Русия многократно е подчертавала опасността от демонтиране на системата за контрол върху въоръженията, обяви диктаторът.

Русия е готова да отговори на всякакви евентуални заплахи с военна сила, "никой не би трябвало да има съмнения в това", каза той и добави, че Москва е напълно сигурна в надеждността на своите национални сили за възпиране.

Русия е готова да продължи да спазва ограниченията по Новия СТАРТ в продължение на една година след изтичането на договора на 5 февруари 2026 г. Путин подчерта, че това обаче ще е ефективно само ако Съединените щати действат по същия начин и не предприемат стъпки, които биха подкопали настоящия баланс за възпиране. "В бъдеще, въз основа на анализ на ситуацията, ще вземем конкретно решение за последващото запазване на тези доброволни самоограничения."

Диктаторът подчерта също, че смята отмяната на мораториума върху разполагането на ракети със среден и малък обсег за необходима стъпка. Въпреки това, според него, Русия (която, припомняме, постави през последните няколко години икономиката си на военни основи) не се интересувала от надпреварата във въоръжаването.

Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски - Андрий Ермак, светкавично реагира в канала си в Telegram, като коментира изявленията на Путин така:

"Пропаганда на страх от Путин. Руснаците не са измислили нищо ново.

Вместо мир - търсене на ескалация във всичко.

Това се лекува изключително със силови методи."

