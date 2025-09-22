Земетресение разлюля Света гора в Гърция

Земетресение с магнитуд от 4.8 по скалата на Рихтер е регистрирано рано тази сутрин на Света гора, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ. По данни на гръцкия Институт по геодинамика трусът е станал в 4:20 часа местно с епицентър на полуостров Атон, Северна Гърция, и по-конкретно – на 11 км западно-северозападно от административния център на монашеската република Карея.

Дълбочината на огнището се оценява на 11.8 км.

Земетресението е било усетено и в района на Солун.

Не се съобщава за пострадали хора и щети.

Миналата седмица земетресение с магнитуд 3.9 по скалата на Рихтер разтърси егейския остров Аморгос. Епицентърът е бил на 14 км юго-югозападно от Аркесини на дълбочина 10,8 км. Няма съобщения за пострадали или щети.

Гърция се намира в един от най-сеизмично активните региони в света, но силните земетресения рядко причиняват сериозни щети или жертви.