България се включва в разговорите в ЕС за "стената срещу дронове"

Правителствени представители от България, Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша и Румъния ще разговарят с Европейската комисия по предложението за изграждане на европейска "стена срещу дронове", потвърди днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпроси. Той уточни, че разговорът ще бъде политически, ще се състои в петък онлайн и към участниците ще се присъединят и представители на Украйна, съобщава БТА.

Срещата е свързана с посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилиус в държавите по източните граници на ЕС преди по-малко от месец, поясни говорителят. По неговите думи нуждата от изграждане на европейска система срещу дронове се очертава още по-ярко след случаите в Полша и Румъния.

ЕК ще изслуша държавите за интереса им към тази възможност, ще прецени как би могла да съдейства. След това ще бъдат обмислени следващите стъпки, добави говорителят. Той посочи, че на срещата в петък ЕК ще бъде представена от еврокомисар Кубилиус и не изключи в разговорите да участват и министри.

Какво ще представлява "стената срещу дронове"

Снимка: Getty Images

Анализатори и официални лица заявиха, че влизането на поне 19 руски безпилотни летателни апарата в Полша е разкрило пропуски в способността на Европа и НАТО да се защитят от дронове, макар полските и натовските сили да свалиха няколко от тях.

По думите на Кубилиус дискусиите все още са в начален етап, но той предвижда проекта като комбинация от сензори, различни оръжия и системи за заглушаване, които ще откриват и неутрализират приближаващи се дронове.

Андриус Кубилиус заяви преди броени дни, че е твърде рано да определи цената на такава система или колко време ще отнеме нейното изграждане, въпреки че според някои публични оценки на анализатори това може да стане в рамките на една година.