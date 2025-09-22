Войната в Украйна:

22 септември 2025, 16:24 часа
Браво! Още три медала за България от Европейската купа по джудо в Скопие

Още три медала спечелиха българските състезатели на Европейската купа по джудо в Скопие (Република Северна Македония).

Георги Граматиков и Христо Вълков се качиха на стълбичката съответно със сребро и бронз при 81-килограмовите. И двамата загубиха от шампиона Леонардо Касалия (Италия) със златна точка. Граматиков преди това постигна четири победи, а Вълков - три.

София Рангелова взе сребро при 48-килограмовите. Тя записа два успеха, а на финала отстъпи пред полякинята Сузана Воzняк с "ипон". В първия ден с бронз се окичиха Иван Симеонов и Любослав Григоров (60 кг), както и Надие Жаафар (70).

Българският отбор е воден от Ганчо Дойков и Мария Янчева. На турнира стартираха 265 състезатели от 31 държави.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
