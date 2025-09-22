Докато Тръмп бърбори, Русия притиска Украйна с различен военен подход и следващо поколение дронове (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ако Путин продължи да ескалира, САЩ ще защити балтийските държави (Литва, Латвия и Естония), както и Полша. Такова уверение направи американският президент Доналд Тръмп пред журналисти. А един от най-добрите му европейски приятели – президентът на Финландия Александър Стуб, каза, че гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват ясно споразумение, с което гарантиращите да са готови да воюват в бъдеще с Русия, ако тя пак нападне Украйна. „Гаранциите за сигурност по същество са възпиращ фактор. Този възпиращ фактор трябва да е правдоподобен, а за да бъде такъв, трябва да е силен“, каза Стуб пред The Guardian в Хелзинки, преди да пътува до Ню Йорк за Общото събрание на ООН. Финландският президент е категоричен и, че Русия не може да има право на вето върху бъдещите гаранции за сигурност на Украйна.

‼️Trump has promised to defend the Baltic states and Poland if Putin “continues to escalate.” pic.twitter.com/BP95VtyhHc — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2025

На този фон – Великобритания обмисля да финансира нови заеми за Украйна със замразени руски активи. Подробностите не са обявени публично, но Лондон твърди, че руските активи няма да бъдат конфискувани – става въпрос за активи за 25 млрд. паунда, съобщава Politico. Британският план е подобен на вече дискутиран подобен кредитен план на ЕС – 172 млрд. евро заеми за Украйна от ЕС на база облигации с нулева лихва, гарантирани със замразени руски активи.

Докато дипломацията все още е далеч от намиране на устойчиво решение за мир в Украйна, там на дневен ред е поредна важна тема що се отнася до воденето на войната.

Един от големите въпроси, който отново излиза на фокус във военното дело на фронта в Украйна, са руските FPV дронове. The Wall Street Journal публикува материал, в който набляга на следното: Русия използва все повече FPV дронове с оптични влакна, които са в огромна степен имунизирани срещу електронно заглушаване и разширява обхвата на действието им. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, съобщава, че има нова руска разработка за FPV дронове с ретранслатор, която ако е успешна, ще значи, че руската армия има на разположение безпилотни летателни апарати от този клас с четворно по-голям обхват от досегашния – до 60 километра. Вече има опасения и коментари в Украйна, че може да се стигне дотам украинската столица Киев да бъде застрашена от такъв вид дронове. Украинският военен канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", коментира, че на източния фронт руски FPV дронове вече покриват площ от 45 километра между Вовчанск и Купянск, нанасяйки удари по украинската логистика. "Офицер" предупреждава именно за това, за което се говори и в материала на американската медия – за дронове-майки, които от въздуха изстрелват по-малки FPV дронове и така увеличават обхвата им:

Целите на руските FPV дронове вече са не само складове, но и движещи се превозни средства, а антидрон мрежите не помагат, дори по-скъпите радари не са панацея, защото не покриват толкова голяма площ, колкото дроновете. И още – да се правят доставки за фронтовата линия вече е толкова опасно, колкото да се биеш на самия фронт, това е заключението в материала на The Wall Street Journal, в който са събирани данни и от украински източници. С други думи – войната през есента и кой ще има успехи все повече зависи от това кой успешно ще прекъсва и затруднява много логистиката на врага.

В дневния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща внимание на данни, че Русия е почнала да формира стратегически резерв от войници и вече има близо 300 000 военни в този резерв. ISW обръща внимание на вече многомесечните сводки на украинския генщаб, от които се вижда, че руските военни жертви са по-малко – 29 000 убити и ранени през август и 13 000 убити и ранени през септември, 2025 година, при ниво от 32 000 до 48 000 между януари и юли 2025 година. Вероятно по-малкото руски жертви са убедили руското военно командване да мисли за резерв, след като постоянният глад за пушечно месо в руската армия е леко утолен. Възможно е формирането на резерва да не е насочено само към руска военна победа в Украйна, но и да е подготовка за война с НАТО, предупреждава ISW.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Почти няма никаква промяна в интензивността на военните действия на фронта в Украйна на дневна база. На 21 септември са станали 156 бойни сблъсъка, само с 5 повече спрямо 20 септември съгласно официалните украински данни. Руснаците са хвърлили 191 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е със 71 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 34 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5469 изстреляни снаряда, като това е с около 700 повече на дневна база. Руската армия е използвала 6470 FPV дрона, което е с около 150 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Russian soldiers captured the moment a massive explosion destroyed a field fuel depot after a Ukrainian strike on the eastern front. pic.twitter.com/OskZY2UaNp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 21, 2025

В най-горещото направление – Покровското, е имало 49 отбити руски пехотни атаки за последните 24 часа. Още 20 руски пехотни атаки са станали в съседното от юг Новопавловско направление. В Лиманското направление е имало 21 руски пехотни атаки, в Харковска област, при Вовчанск – 13, а в Торецкото направление – 11. Няма друго направление с двуцифрено число руски пехотни атаки за денонощието. За Лиманското направление руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" казва, че в село Ямпол вече има навлезли руски войници и явно целта е с превземането му да се отреже украинската логистика за Северск, защото боеве руската армия да напредне към градчето се водят месеци и месеци наред без сериозен руски успех.

(КАРТА) Продължава по-сериозното вълнение относно развитието на ситуацията в пограничния район на Суми. 225-ти украински щурмови полк публикува ВИДЕО, в което се вижда издигане на украинското знаме в Олексеевка (Алексеевка) и пояснение: "под носа на руснаците се издигат украински флагове". И още едно уточнение – че руските войници в Алексеевка са се окопали и не могат да мръднат, стоят без храна и вода. Руски военни канали в Телеграм вече са отписали Алексеевка и коментират, че въпросът е колко жертви ще дадат руснаците, а не дали могат да удържат. (КАРТА) Вече има данни и за украински напредък северно от Кондратовка към село Константиновка.

Footage from Ukraine’s 225th Assault Regiment shows ongoing attacks on Oleksiivka, Sumy region. The village remains mostly under Russian control but is now under growing pressure from two sides. Russian sources admit their forces are "operationally encircled." pic.twitter.com/OXjDZhRwgu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 21, 2025

Украинският военен канал "Офицер" коментира тези новини, както и данните за тактически украински обръчи (т.е. места с обкръжени руски войници) при Добропиля. Това не е Втората световна война – дори при напълно откъснати групи от основните сили, не можем да говорим за гарантиран успех заради дроновете. С дронове може да се нанасят удари, войната е различна – да се разчисти територията, където се намира обкръжената група на противника, не е лесна задача в условия на разузнаване и удари с дронове. Това означава и необходимо числено предимство над противника поне 3 пъти, защото разчистването е по същество атака, уточнява каналът.

Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов пише, че руската армия продължава с настъплението в граничния район на Днепропетровска област, като добавя, че руската тактика не се променя – търсят се места с по-слаба отбрана, за да бъде осъществен напредък.

Украинското партизанско движение АТЕШ съобщи, че на 21 септември е взривило жп релси, по които се извозва продукция на Смоленския авиационен завод. Предприятието произвежда ракети Х-59 и компоненти за дронове.

For the first time in history, Ukraine’s Defense Intelligence (HUR) destroyed two Russian Be-12 "Chayka" amphibious aircraft in Crimea.



A strike was also carried out on a Russian Mi-8 helicopter. pic.twitter.com/gdaeQg4Zx5 — Clash Report (@clashreport) September 22, 2025