Докато Тръмп бърбори, Русия притиска Украйна с различен военен подход и следващо поколение дронове (ОБЗОР - ВИДЕО)

22 септември 2025, 09:42 часа 615 прочитания 0 коментара
Ако Путин продължи да ескалира, САЩ ще защити балтийските държави (Литва, Латвия и Естония), както и Полша. Такова уверение направи американският президент Доналд Тръмп пред журналисти. А един от най-добрите му европейски приятели – президентът на Финландия Александър Стуб, каза, че гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват ясно споразумение, с което гарантиращите да са готови да воюват в бъдеще с Русия, ако тя пак нападне Украйна. „Гаранциите за сигурност по същество са възпиращ фактор. Този възпиращ фактор трябва да е правдоподобен, а за да бъде такъв, трябва да е силен“, каза Стуб пред The Guardian в Хелзинки, преди да пътува до Ню Йорк за Общото събрание на ООН. Финландският президент е категоричен и, че Русия не може да има право на вето върху бъдещите гаранции за сигурност на Украйна.

На този фон – Великобритания обмисля да финансира нови заеми за Украйна със замразени руски активи. Подробностите не са обявени публично, но Лондон твърди, че руските активи няма да бъдат конфискувани – става въпрос за активи за 25 млрд. паунда, съобщава Politico. Британският план е подобен на вече дискутиран подобен кредитен план на ЕС – 172 млрд. евро заеми за Украйна от ЕС на база облигации с нулева лихва, гарантирани със замразени руски активи.

Докато дипломацията все още е далеч от намиране на устойчиво решение за мир в Украйна, там на дневен ред е поредна важна тема що се отнася до воденето на войната.

Един от големите въпроси, който отново излиза на фокус във военното дело на фронта в Украйна, са руските FPV дронове. The Wall Street Journal публикува материал, в който набляга на следното: Русия използва все повече FPV дронове с оптични влакна, които са в огромна степен имунизирани срещу електронно заглушаване и разширява обхвата на действието им. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, съобщава, че има нова руска разработка за FPV дронове с ретранслатор, която ако е успешна, ще значи, че руската армия има на разположение безпилотни летателни апарати от този клас с четворно по-голям обхват от досегашния – до 60 километра. Вече има опасения и коментари в Украйна, че може да се стигне дотам украинската столица Киев да бъде застрашена от такъв вид дронове. Украинският военен канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", коментира, че на източния фронт руски FPV дронове вече покриват площ от 45 километра между Вовчанск и Купянск, нанасяйки удари по украинската логистика. "Офицер" предупреждава именно за това, за което се говори и в материала на американската медия – за дронове-майки, които от въздуха изстрелват по-малки FPV дронове и така увеличават обхвата им:

Целите на руските FPV дронове вече са не само складове, но и движещи се превозни средства, а антидрон мрежите не помагат, дори по-скъпите радари не са панацея, защото не покриват толкова голяма площ, колкото дроновете. И още – да се правят доставки за фронтовата линия вече е толкова опасно, колкото да се биеш на самия фронт, това е заключението в материала на The Wall Street Journal, в който са събирани данни и от украински източници. С други думи – войната през есента и кой ще има успехи все повече зависи от това кой успешно ще прекъсва и затруднява много логистиката на врага.

В дневния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща внимание на данни, че Русия е почнала да формира стратегически резерв от войници и вече има близо 300 000 военни в този резерв. ISW обръща внимание на вече многомесечните сводки на украинския генщаб, от които се вижда, че руските военни жертви са по-малко – 29 000 убити и ранени през август и 13 000 убити и ранени през септември, 2025 година, при ниво от 32 000 до 48 000 между януари и юли 2025 година. Вероятно по-малкото руски жертви са убедили руското военно командване да мисли за резерв, след като постоянният глад за пушечно месо в руската армия е леко утолен. Възможно е формирането на резерва да не е насочено само към руска военна победа в Украйна, но и да е подготовка за война с НАТО, предупреждава ISW.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Почти няма никаква промяна в интензивността на военните действия на фронта в Украйна на дневна база. На 21 септември са станали 156 бойни сблъсъка, само с 5 повече спрямо 20 септември съгласно официалните украински данни. Руснаците са хвърлили 191 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е със 71 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 34 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5469 изстреляни снаряда, като това е с около 700 повече на дневна база. Руската армия е използвала 6470 FPV дрона, което е с около 150 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В най-горещото направление – Покровското, е имало 49 отбити руски пехотни атаки за последните 24 часа. Още 20 руски пехотни атаки са станали в съседното от юг Новопавловско направление. В Лиманското направление е имало 21 руски пехотни атаки, в Харковска област, при Вовчанск – 13, а в Торецкото направление – 11. Няма друго направление с двуцифрено число руски пехотни атаки за денонощието. За Лиманското направление руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" казва, че в село Ямпол вече има навлезли руски войници и явно целта е с превземането му да се отреже украинската логистика за Северск, защото боеве руската армия да напредне към градчето се водят месеци и месеци наред без сериозен руски успех.

(КАРТА) Продължава по-сериозното вълнение относно развитието на ситуацията в пограничния район на Суми. 225-ти украински щурмови полк публикува ВИДЕО, в което се вижда издигане на украинското знаме в Олексеевка (Алексеевка) и пояснение: "под носа на руснаците се издигат украински флагове". И още едно уточнение – че руските войници в Алексеевка са се окопали и не могат да мръднат, стоят без храна и вода. Руски военни канали в Телеграм вече са отписали Алексеевка и коментират, че въпросът е колко жертви ще дадат руснаците, а не дали могат да удържат. (КАРТА) Вече има данни и за украински напредък северно от Кондратовка към село Константиновка.

Украинският военен канал "Офицер" коментира тези новини, както и данните за тактически украински обръчи (т.е. места с обкръжени руски войници) при Добропиля. Това не е Втората световна война – дори при напълно откъснати групи от основните сили, не можем да говорим за гарантиран успех заради дроновете. С дронове може да се нанасят удари, войната е различна – да се разчисти територията, където се намира обкръжената група на противника, не е лесна задача в условия на разузнаване и удари с дронове. Това означава и необходимо числено предимство над противника поне 3 пъти, защото разчистването е по същество атака, уточнява каналът.

Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов пише, че руската армия продължава с настъплението в граничния район на Днепропетровска област, като добавя, че руската тактика не се променя – търсят се места с по-слаба отбрана, за да бъде осъществен напредък.

Украинското партизанско движение АТЕШ съобщи, че на 21 септември е взривило жп релси, по които се извозва продукция на Смоленския авиационен завод. Предприятието произвежда ракети Х-59 и компоненти за дронове.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
