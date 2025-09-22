Масирана руска бомбардировка в Запорожие и Суми, Украйна удари санаториум в Крим с "важни гости" (ВИДЕО)

Щом дойде нощ, пълномащбната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, придобива други измерения. Тогава най-големите опасности идват от небето – дронове и ракети. И изминалата нощ не прави изключение – от двете страни бяха нанесени въздушни удари.

Украинският град Запорожие е станал жертва на масирана руска въздушна атака, съобщава украинската спешна служба. Загинали са двама души, все още не е уточнен броят на ранените - това беше първоначалната информация, бързо тя беше коригирана: трима загинали. Частично разрушена е частна едноетажна жилищна сграда, взривна вълна е повредила съседните сгради. Попадение е имало и на паркинг с 5 автомобила. Ръководителят на военновременната администрация на Запорожие Иван Федоров казва в официалния си канал в Телеграм, че руснаците са използвали не по-малко от 5 авиобомби (КАБ).

В Киевска област също има щети – в четири района са регистрирани удари с руски дронове. Две частни сгради са разрушени, има щети по трета, избухнал е пожар и на място, където се изхвърлят отпадъци от дървообработка. Има и един ранен.

Под удари на руски дронове се оказа и Суми. Председателят на местния общински съвет Артьом Кобзар съобщава за два удара по промишлени обекти и един по учебно заведение. Ранен е пазач на един от обектите.

Масирана украинска въздушна атака

Междувременно, руското военно министерство съобщи, че тази нощ над руска територия са свалени 114 дрона. По 25 са свалени над Ростовска област и Краснодарския край, 19 – над Белгородска област, 13 – над Астраханска област, 10 – над Крим, 7 – на Брянска област, 5 – над Азовско море, още 2 – над Черно море. Оперативният щаб на Краснодар признава, че имало пожар "в тревата в индустриалната зона" на Славянск на Кубан. В Славянск има руска петролна рафинерия. Нямало обаче пострадали хора. Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар също казва в канала си в Телеграм, че е отразена масирана въздушна атака, в района на Милерово избухнал пожар, горяла "суха трева" - до село Червена звезда. В Милерово е разположена руска военна авиобаза и летище. Но по украински данни поне 5 пъти е поразена подстанцията "Каневская" в село Стародеревянковская, Краснодарския край. Тази подстанция е тягова, тя осигурява тяга за движение на влакови композиции:

Снощи, в Крим също беше нанесен сериозен удар – по комплекса за отдих със санаториум в село Форос. В канала в Телеграм на комплекса беше обявено, че той е бил затворен преди атаката и руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA предполага, че там е имало VIP гости. Украинският телеграм канал "Кримски вятър" също твърди, че имало важни гости - преди време руското опозиционно издание "Проект" (създател е Роман Баданин, изданието отдавна е с етикет "чуждестранен агент") направи разследване, според което в района са изградени 4 вили, собственост на руската държава, в които се приемат височайши гости, като две от тях на първо място са предвидени да са на разположение за Владимир Путин. При удара е разрушена конферентната зала с ресторант на комплекса, училищната библиотека в село Форос също е с щети, твърди ТАСС. Губернаторът на Крим Сергей Акьонов, който беше назначен от режима на Путин след насилственото анексиране на полуострова през 2014 година, съобщава за трима убити и 16 ранени.

