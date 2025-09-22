ЦСКА гледа за треньор от чужбина, Стоичков помага на "армейците"

Ръководството на ЦСКА се сблъсква с позната трудна задача. Властимащите в Борисовата градина активно търсят заместник на вече бившия си наставник Душан Керкез. Босненският специалист си тръгва след едва три месеца в клуба. Той записа най-слабия старт в историята на "армейците". "Червените" спечелиха само един мач в първите осем кръга, като допуснаха три загуби и четири равенства, и сега логично се стигна до треньорска рокада.

ЦСКА търси наследник на Керкез в Румъния и Испания

Според колегите от "Тема Спорт" от ЦСКА са набелязали специалисти от Испания и Румъния за овакантения пост. В събота столичният гранд се раздели по взаимно съгласие с Душан Керкез, който прибра 3 заплати на изпроводяк. Той ще бъде временно наследен от новоназначения наставник на дубъла Валентин Илиев.

Приоритет пред ръководството на ЦСКА е да се ангажира качествен треньор от чужбина, който да изкара отбора от дълбоката спортно-техническа и психологическа криза. От клуба вече разглеждат конкретни опции от няколко държави, като най-много са от Испания и Румъния. Христо Стоичков също помага в търсенето. Камата има сериозни контакти в двете страни от славната си футболна кариера. Валентин Илиев ще води ЦСКА до намирането на постоянен треньор от чужбина. Той ще дебютира утре от 20:30 ч. при гостуването на Ботев Враца.

