Десетки хиляди протестираха в Будапеща срещу Орбан (ВИДЕО)

50 000 души излязоха на протест в Будапеща срещу унгарския премиер Виктор Орбан. Те се събраха на Площада на героите, някои издигнаха балон с формата на зебра. Ттези животни се превърнаха в символ на разточителния начин на живот на управляващия елит, след като зебри бяха заснети да се разхождат близо до селското имение на семейство Орбан. Според излезлите на протеста премиерът използва парите на данъкоплатците от публични средства за скъпи кампании, подвеждане на избирателите и разпалване на омраза за своя политическа изгода.

Hungarians are protesting against the Orban government's hate speech NOW.

The rally called up after the latest nationwide billboard action by Orban, where he is abusing and mocking President Zelensky and the Hungarian main opposition figure Peter Magyar. pic.twitter.com/mwIs4UFRN6 — SzabadonMagyarul 🇬🇧🇭🇺🇺🇦🇪🇺 (@SzabadonMagyar) September 21, 2025

Срещу вдигане на данъците

Конкретният повод е планът на националистическото унгарско правителство да проведе обществено допитване през октомври по въпросите на данъчното облагане, след като близък до властта сайт, обяви, че опозицията планира увеличение на данъците, ако дойде на власт след парламентарните избори през 2026 г., пише в. "Сега".

Партията "ТИСА", на консервативния опозиционер Петер Магяр, която води в социологическите проучвания, отрече да има такива планове и обвини Орбан, че разпространява лъжи преди изборите.Унгарският премиер редовно разпространява консултации под формата на въпросници, които, според опозицията, са формулирани по насочващ начин и имат за цел да създадат впечатление за народна подкрепа за неговата политика. Изпратени по пощата, тези писма са придружени от реклами, излъчвани по телевизията, в интернет и с плакати в общественото пространство. Въпросните мултимедийни кампании, струващи милиони евро, често са насочени към политически опоненти и засилват посланията на Орбан, като например за протести срещу кандидатурата на Украйна за присъединяване към Европейския съюз.

Орбан отрича, че става въпрос за пропаганда, и казва, че просто иска да дава редовно думата на населението. Правителството му настоява, че неговите "информационни кампании" са фактически и необходими за повишаване на обществената осведоменост по важни въпроси.