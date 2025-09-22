Разкриха името на потенциален нов треньор на ЦСКА, Стоичков с основна роля в преговорите

Eдин от големите мениджъри в Румъния - Джовани Бекали, разкри, че местната легенда Дан Петреску е сред опциите за нов старши треньор на ЦСКА. Агентът е водил разговори с Христо Стоичков за евентуална подобна сделка. Бекали отбелязва, че "армейците" биха плащали на специалиста най-много до 25 000 евро, а повече дават единствено в Лудогорец. За последно Петреску води Клуж, но подаде оставка след тежката загуба от Хекен с 2:7 в плейофите за влизане в Лига на конференциите.

Стоичков искал Петреску в ЦСКА

"Вярно е, че го търсят. Христо Стоичков е един вид собственик, президент, каквото искате в ЦСКА. Това е неговият отбор, който е в много трудна ситуация откъм точки в българското първенство. Сега да видим дали Дан Петреску се е възстановил напълно от здравословните проблеми, дали се чувства като треньор, или иска почивка до зимата. И в зависимост от това мога да говоря с Христо за евентуален договор. Ще знаем повече скоро", обяви Бекали пред Fanatik.ro.

"ЦСКА е отбор с много чужденци, емблематичен отбор. Първо, трябва да се свържа с Дан Петреску. Не съм говорил с него отдавна. Той се възстановява от болестта, която прекара. ЦСКА ще му дават около 18-20 000 евро на месец. Плюс бонуси. Да кажем 25 000 евро, но не повече. 40 000 евро? Единственият отбор, който плаща тези суми в момента в България, е Лудогорец", разкри още Бекали.

