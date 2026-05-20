Ройтерс освети секретни документи: Китай тайно обучава руски военни за фронта в Украйна

20 май 2026, 15:26 часа 2156 прочитания 0 коментара
Снимка: Wikipedia
В края на миналата година китайската армия е обучила тайно около 200 руски военнослужещи в Китай и някои от тях са се завърнали, за да воюват в Украйна. Това казват три европейски разузнавателни агенции и документи, с които Ройтерс се е запознала. Разузнавателните служби са говорили при условие, че няма да бъдат назовани, тъй като става въпрос за чувствителна информация.

Макар Китай и Русия да са провеждали редица съвместни военни учения след началото на пълномащабната инвазия на Москва в Украйна, Пекин многократно е заявявал, че е неутрален в конфликта и се представя като посредник за мир, посочва Ройтерс. 

Тайното обучение е било фокусирано предимно върху използването на дронове. То е описано в руско-китайско споразумение, подписано от висши руски и китайски офицери в Пекин на 2 юли 2025 г. Споразумението, прегледано от Ройтерс, посочва, че около 200 руски войници ще бъдат обучени във военни съоръжения на места като Пекин и източния град Нанкин. 

Споразумението също така посочва, че стотици китайски войници ще преминат обучение в Русия. 

Чрез обучението на руски военен персонал на оперативно и тактическо ниво, който след това участва в Украйна, Китай е много по-пряко въвлечен във войната в Европа, отколкото беше известно досега, заяви представител на една от разузнавателните служби. 

Вътрешни руски военни доклади, прегледани от Ройтерс, описват четири от тренировъчните сесии за руски войски в Китай, след като те са се състояли. Един доклад от декември 2025 г. описва курс за обучение по комбинирана война за около 50 руски военнослужещи в клона на Академията на сухопътните сили на синайската армия в Чжъцзячжуан. В доклада се посочва, че курсът включва обучение на войници за стрелба с 82-милиметрови минохвъргачки, като се използват безпилотни летателни апарати за идентифициране на целите. 

Втори доклад описва обучение по противовъздушна отбрана във военен обект, включително с пушки за електронна война, устройства за хвърляне на мрежи и дронове за противодействие на наближаващи дронове. Двама служители посочиха, че обектът се намира в Чжънчжоу. 

Всички тези видове оборудване са от значение за войната в Украйна, посочва Ройтерс.

Министерствата на отбраната на Русия и Китай не са отговорили на исканията за коментар от страна на Ройтерс.

Елена Страхилова
