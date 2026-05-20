Натъпкани в лека кола: 12 мигранти и каналджия хванаха в Гърция

Предполагаем каналджия е бил арестуван в Северна Гърция, след като полицията спряла автомобил, в който били натъпкани общо 12 мигранти по пътя им към по-богатите държави в сърцето на Европа, съобщи “Катимерини“, цитиран от БГНЕС.

Колата, която обичайно побира максимум петима души заедно с шофьора, е била спряна късно във вторник (19 май) на полицейски пункт в района на Родопи, близо до сухопътната граница с Турция.

Заподозреният е идентифициран единствено като чужд гражданин.

Трафикантските мрежи, които срещу заплащане превозват мигранти, преминали нелегално от Турция, често използват други мигранти или граждани на източноевропейски държави за шофьори на обикновени автомобили, за да не привличат внимание.

Условията за превоз обикновено са изключително тесни, но дори и така рядко се среща случай с 13 души в един автомобил.

Около 2300 от общо 9300 души, влезли нелегално в Гърция от началото на годината, са преминали през североизточната сухопътна граница с Турция.

Повечето мигранти, влизащи в Гърция, идват от Близкия изток или Африка и се стремят да продължат към други държави от Европейския съюз в търсене на по-добър живот.

