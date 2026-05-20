Фон дер Лайен: Заплахите на Русия срещу балтийските държави са недопустими

Руските заплахи към балтийските държави са напълно недопустими и ще се възприемат като заплаха срещу целия Европейски съюз. Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Заплахи на Русия срещу нашите балтийски държави са абсолютно недопустими", написа тя в социалната мрежа Екс. "Заплаха срещу една държава членка е заплаха срещу целия ни Съюз."

Фон дер Лайен допълва, че Русия и Беларус носят пряка отговорност за дроновете, които застрашават живота и сигурността на хората по източния фланг на ЕС.

Още: Ройтерс освети секретни документи: Китай тайно обучава руски военни за фронта в Украйна

Междувременно полският премиер Доналд Туск предупреди, че войната в Украйна може да доведе до ситуация, в която Полша и съюзниците ѝ в НАТО ще бъдат принудени да реагират твърдо срещу Русия. Той каза това, след като Литва издаде предупреждение за "въздушна опасност" заради дрон, навлязъл в литовското въздушно пространство.

"Искам отново да подчертая, а за щастие днес не съм единственият, който го казва, че войната между Украйна и Русия може скоро да доведе до ситуация, в която ще трябва да реагираме решително", заяви Туск на пресконференция.

Азиатският господар на Русия: Путин избяга от Запада и се продаде на безценица на Пекин