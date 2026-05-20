Войната в Украйна:

Фон дер Лайен: Заплахите на Русия срещу балтийските държави са недопустими

20 май 2026, 15:46 часа 1966 прочитания 1 коментар
Снимка: European Union 2024
Фон дер Лайен: Заплахите на Русия срещу балтийските държави са недопустими

Руските заплахи към балтийските държави са напълно недопустими и ще се възприемат като заплаха срещу целия Европейски съюз. Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

"Заплахи на Русия срещу нашите балтийски държави са абсолютно недопустими", написа тя в социалната мрежа Екс. "Заплаха срещу една държава членка е заплаха срещу целия ни Съюз."

Фон дер Лайен допълва, че Русия и Беларус носят пряка отговорност за дроновете, които застрашават живота и сигурността на хората по източния фланг на ЕС. 

Още: Ройтерс освети секретни документи: Китай тайно обучава руски военни за фронта в Украйна

Междувременно полският премиер Доналд Туск предупреди, че войната в Украйна може да доведе до ситуация, в която Полша и съюзниците ѝ в НАТО ще бъдат принудени да реагират твърдо срещу Русия. Той каза това, след като Литва издаде предупреждение за "въздушна опасност" заради дрон, навлязъл в литовското въздушно пространство. 

"Искам отново да подчертая, а за щастие днес не съм единственият, който го казва, че войната между Украйна и Русия може скоро да доведе до ситуация, в която ще трябва да реагираме решително", заяви Туск на пресконференция.

Азиатският господар на Русия: Путин избяга от Запада и се продаде на безценица на Пекин

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русия Урсула фон дер Лайен прибалтийски държави война Украйна Прибалтийски републики балтийски страни
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес