Парламентът ще прилича на общински съвет: Шефът му хем ще води, хем ще се изказва

Временната комисия за правилника на 52-ото Народно събрание реши председателят на парламента хем да води, хем едновременно да може да се изказва. Това бе прието от мнозинството в комисията, въпреки недоволството на всички опозиционни партии в парламента. Предложението дойде от депутата Стефан Свиленов от "Прогресивна България". "За" предложението гласуваха 10 депутати, против 5-ма и без "въздържали се". Окончателното решение ще бъде взето от пленарна зала.

Опозицията обяснява, мнозинството не разбира

След недоволството от страна на опозицията председателят на временната комисия Димитър Здравков от "Прогресивна България" подчерта, че председателят на парламента е народен представител. В тази връзка той попита защо да не може да участва в дебата.

"Когато се обсъжда точка от дневния ред, в която има изказване е редно друг някой от заместник-председателите да поеме воденето", отвърна му Росица Кирова от ГЕРБ.

Здравков обаче не счита, че председателят на парламента ще влияе негативно на дебата.

"Ние не говорим за това как виляе, говорим за парламентарна практика. Ако не виждате какъв е проблемът - не е нужно дори да го дискутираме", възмути се Росица Кирова.

Намеси се и Надежда Йорданова от "Демократична България" отчете, че в практиките на Европейския парламент и на ПАСЕ съвместяването на функцията на водещия и изказващия се не е възприето.

Тя която обясни, че председателстващият заседанието следи за реда в залата, дава думата на изказващия се, след това ръководи дебата и дава реплики и дуплика, но и същевременно следи за времето, което би било трудно да го съчетае с изказване.

Рая Назарян от ГЕРБ пък даде пример за ситуация, в която председателят започва да се изказва, получава негативни реплики, които го карат да не се чувства комфортно, а след това връщайки се да води и същите тези, които са го репликирали искат различни процедурни предложения. Според нея тогава той преценява на кого да даде репликите, но по някакъв начин започва да ги неглижира, защото още е уязвен.

От своя страна Стою Стоев от "Продължаваме промяната" коментира как ще се повиши доверието в парламента, ако водещият води заседанието пристрастно.

Парламентът ще прилича на общински съвет

Депутатът от "Прогресивна България" Димитър Петров реши също да се намеси в дебата и заяви, че в общинските съвети председателите могат да взимат реплика и дуплика, докато водят.

Александър Иванов от ГЕРБ пък попита защо не се предложи правилника на СОС за работа на Народното събрание. "Ние сме парламентарна република", добави още депутатът от ГЕРБ.

Депутатът на Радев обаче похвали правилниците на общинските съвети, като според него те са много по-детайлни.