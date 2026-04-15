Нов петролен разлив в Анапа, руски певици и блогърки плачат, че на Путин не му казвали за проблемите (ВИДЕО)

15 април 2026, 6:59 часа 285 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
В рамките на 24 часа трябва да завърши почистването на петролния разлив на централния плаж на Анапа - това обяви оперативният щаб на Краснодарския край в официалния си канал в Телеграм. Съобщението дойде, след като в разгара на Великденските празници стана ясно, че в района има голям разлив, а около 200 птици са били залети и умират. Но тази публикация беше свалена впоследствие.

Според официалната информация, 89 служители на руското министерство на извънредните ситуации и Руската морска спасителна служба са се включили в почистването. Става обаче въпрос за разлив, открит на 14 април - той е обхванал около 170 метра. Властите в Краснодар го обясняват с украински атаки с дронове, поразили кораби в Черно и Азовско море, от които е имало теч на петрол. Предишните "разчиствания" бяха по-мащабни - вижте видеата по-горе.

"Вероятно много информация не достига до Владимир Владимирович (Путин)" - това обяви известната руска телевизионна водеща и рапър Айза (Айза-Лилуна Ай, преди това Айза Долматова), визирайки именно проблеми като петролния разлив в Анапа, но също и масовото клане на добитък в Новосибирск. Кой е виновен тогава - правителството, то криело и не казвало на Путин, иначе: е-хеее.

"Връзката на президента с народа трябва да е много силна. Президентът трябва да знае какво се случва в страната му", настоя Айза. Тя се възмути от блокирането на Интернет в Русия и изрази недоволство от качеството на руското държавно мобилно приложение MAX, в което именно братовчед на Путин държи ключов дял.

Руската блогърка Виктория Боня направи почти идентично изявление във видео обръщение. Тя публикува 18-минутно видео послание до Владимир Путин в Instagram "от името на народа". Тя твърди, че не само обикновените хора се страхуват от него, но и блогъри, творци и губернатори. Боня смята, че "има стена" между Путин и народа и че той уж не е наясно с проблемите, защото те не му се докладват.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Петролен разлив Русия Владимир Путин блокиране добитък интернет telegram Телеграм война Украйна Анапа Краснодарския край
