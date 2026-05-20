"Демократична България" иска ГДБОП да провери честите пътувания на Пеевски до Дубай

"Демократична България" сезира ГДБОП с искане за проверка на пътуванията на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски до Дубай и възможна връзка между тези посещения и обществени поръчки, изпълнявани от свързани фирми.

От коалицията обявиха, че разполагат с данни, които пораждат "обосновано съмнение" за евентуално нерегламентирано влияние при възлагането и изпълнението на обществени поръчки.

В сигнала се подчертава, че самото пътуване в чужбина не представлява нарушение, но според ДБ комбинацията от честите посещения на Пеевски в Дубай, дестинацията и вероятността по същото време там да са пътували представители на фирми с интерес към обществени поръчки налага задълбочена проверка.

От формацията настояват ГДБОП да установи всички пътувания на Пеевски до Дубай за съответния период, включително датите на заминаване и връщане, маршрутите, използваните авиокомпании, конкретните полети, евентуалните придружаващи лица и дали са използвани редовни линии, чартъри или частни самолети.

След това антимафиотите трябва да изискат информация от "Гранична полиция" за всички лица, пътували до Дубай или Обединените арабски емирства до два дни преди посещенията на Пеевски и завърнали се до два дни след него.

Според ДБ именно такъв времеви прозорец може да покаже дали е имало координирани пътувания, дори когато хората не са били на един и същи полет.

От коалицията искат имената на пътувалите да бъдат съпоставени с данните в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, за да се установи дали сред тях има собственици, управители, пълномощници или други лица, свързани с компании, участващи в обществени поръчки.

Според сигнала проверката не трябва да се ограничава само до официалните собственици на фирми, а да обхване и лица с фактическо влияние или скрита роля във фирмените структури.

От "Демократична България" поставят и въпроса дали такива дружества са печелили обществени поръчки, получавали ли са анекси, авансови плащания, индексации или други финансови облаги от държавата.

Особен акцент в сигнала е поставен върху времевата връзка между пътуванията и конкретни обществени процедури.

Според ДБ сериозен повод за проверка би било, ако след подобно посещение в Дубай са били обявявани поръчки, променяни условия, отстранявани конкуренти или подписвани договори в полза на свързани фирми.

Коалицията настоява да се провери и дали е имало признаци за предварително предопределяне на обществени поръчки чрез ограничителни условия, кратки срокове, технически критерии, написани за конкретни компании, липса на реална конкуренция или последващи промени по договорите.

В сигнала се иска още проследяване на евентуални финансови потоци между установените дружества, техни представители, посредници и лица от политическото или административното обкръжение на Делян Пеевски.

Според ДБ подобна проверка може да покаже дали е съществувал механизъм за влияние, прикриване на облаги или координирано разпределение на публични средства.

От формацията посочват, че ако бъдат установени подобни зависимости, това може да сочи към търговия с влияние, престъпления по служба, корупционни схеми или злоупотреби при възлагането на обществени поръчки.

"Демократична България" настоява ГДБОП да извърши пълна проверка и след приключването ѝ да предостави информация за предприетите действия и резултатите в рамките на закона.