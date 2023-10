Войната в Украйна: Военната помощ от САЩ, страх от исляма в Русия и удар в Крим (ВИДЕО)

Пред Fox News – единствената голяма телевизия в САЩ, която Тръмп не само не критикува, но и през която неговите тези намират почва, Джонсън заяви следното: Случаят с Израел е по-спешен. По думите му, такова разбиране имало и в Сената – там демократите държат мнозинството и дали е така на практика, тепърва ще стане ясно. Самият Джонсън обаче настоя, че ще се бори военният пакет за Израел да е отделен.

Припомняме, че поне до момента Байдън се бори за общ военен пакет за Украйна и Израел, по последна информация – за 106 млрд. долара: Общият пакет на САЩ за Украйна и Израел е сериозно застрашен от републиканците

New US House speaker Johnson said that next week he will present a separate bill on financing Israel.



"There are a lot of things going on around the world that we have to adress and we will. But what's happening in Israel right now requires immediate attention."