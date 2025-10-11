Путин вече е преминал Рубикон: Той няма да чака Европа да се подготви за неговата атака

В известен смисъл руският диктатор Владимир Путин вече е преминал Рубикон. И тъй като е наясно, че мнозина в НАТО вече са осъзнали, че ще нападне, той няма да чака Европа да се подготви. Това каза германският военен историк Зьонке Найцел в предаването "Maischberger" по германската обществена телевизия ARD.

"В рамките на следващите три години може да стане военният сблъсък между Русия и НАТО. И е напълно възможно нашите войски да се бият в Литва. Следващата година, след две или три - никой не знае, но опасността е реална", цитира изказването му Bild.

Според Найцел няколко фактора тласкат Путин към агресия:

На първо място администрацията на Тръмп, която от гледна точка на Путин не е склонна да води война;

Значение имат и огромните разходи, които Русия прави за превъоръжаване;

И на трето място фактът, че постепенно Европа става по-силна.

"Въпросът е: ако Путин вече е взел решение - а мнозина в НАТО вярват в това, включително и аз - в такъв случай ще чака ли той, докато ние ще можем да кажем, че Бундесверът вече разполага с достатъчно дронове? Не, вероятно не", казва историкът.

Според него, последните инциденти с дронове и с изтребителите МиГ-31 в Естония показват началото на нова фаза в отношенията с Русия.

"Вече не живеем в мир. Но не сме и в обявена война. Намираме се някъде по средата. НАТО вече разглежда руския сценарий за хибридна война, който включва отслабване на Запада, създаване на атмосфера на несигурност, за да се разрушат НАТО и ЕС, и възстановяване на контрола над източноевропейските страни. А след това и предизвикване на вече разединения Запад, като изпрати войски, например, в Шпицберген или в други точки", казва Найцел.

Според него, Европа в момента е неподготвена.

"Неприемливо е дронове да летят над нашите летища и военни бази. Проблемът е, че нашата система за сигурност е остатък от 50-те години на миналия век. Трябва да инвестираме много повече в противовъздушна отбрана. В този смисъл може би трябва да сме дори благодарни на тези дронове – те ясно показаха неотложността от действия", заключава той.

