27 ноември 2025, 22:46 часа 688 прочитания 0 коментара
Голмайсторът на Лудогорец в Лига Европа влезе в историята, но друг играч бе Х факторът за боя над Селта

Сърбинът Петър Станич бе в центъра на вниманието при престижната победа на Лудогорец над Селта Виго с 3:2 като домакин в мач от 5-ия кръг на основната фаза на Лига Европа. Резултатът не изглежда толкова красноречив в полза на "орлите", но е факт, че в първите 60-70 минути разградчани тотално надиграха испанския си съперник и заслужено водеха с 3:0. След това Селта се посъбуди с няколко смени, а Лудогорец допусна два гола, но в крайна сметка взе победата.

Петър Станич е едва третият играч на Лудогорец с хеттрик в евротурнирите

Станич очаквано бе избран за "Играч на мача", след като вкара хеттрик. По този начин той влезе и в историята на Лудогорец, ставайки едва третия играч на разградчани с хеттрик в евротурнирите. Преди него това сториха Клаудиу Кешеру и Елвис Ману. С попаденията си той помогна на Лудогорец да запише първа победа над испански отбор в евротурнирите.

"Имахме нужда от този момент, много съм щастлив от хеттрика. Доказахме го. Срещу добър отбор от топ 5 първенствата. Намираме се в добър момент и ако продължим така, ще става още по-хубаво. Щастливи сме, че спечелихме. Имахме прилив на нова енергия, а това е една от най-важните неща. Трябва да играеш със самочувствие, но можем и още", каза Станич пред камерата на bTV след мача.

Кайо Видал спечели две дузпи за Лудогорец и тормозеше отбраната на Селта

Станич поведе временно и класацията при голмайсторите в Лига Европа с 5 попадения. Друг обаче бе Х факторът за победата на Лудогорец - Кайо Видал, който преди дни преподписа с Лудогорец. Креативният футболист на разградчани бе заплаха за защитата на Селта през целия си престой на терена, като успя да изработи и двете дузпи за Лудогорец, които Станич успя да реализира.

Видал бе най-деен в предни позиции, като в края на първото полувреме пропусна и чиста ситуация за гол сам срещу вратаря.

Стефан Йорданов
