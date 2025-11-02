Зеленски: Получихме системи "Пейтриът" от Германия (ВИДЕО)

Украйна е получила американски ПВО системи „Пейтриът“ от Германия, съобщи президентът Володимир Зеленски. Той обаче не разкри предоставеното количество. "Днес можем да кажем, че има добри резултати за нашата противовъздушна отбрана – Украйна вече разполага с повече системи „Пейтриът“. Искам да благодаря на канцлера Мерц, на Германия и на всички, които ни помагат. Нашите споразумения са изпълнени. В Украйна вече има повече такива системи, които се въвеждат в експлоатация", обяви Зеленски.

Той бе категоричен, че са нужни още ПВО системи, за да бъдат защитени инфраструктурни обекти и градове на цялата територия на страната. "Ние ще продължим да работим за тяхното придобиване – не само на политическо равнище с държави и лидери, но и директно с производителите на всички необходими системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях. Срещи по този въпрос ще се проведат следващата седмица и ние представихме на нашите партньори всички изчисления и възможни варианти за осигуряване на достатъчно надеждна противовъздушна отбрана", уточни още той.

"Почти всеки ден се защитаваме от руски удари с балистични ракети. Трябва да продължим да унищожаваме руската военна авиация, а за всичко това е необходима многокомпонентна система за противовъздушна отбрана – включително наши собствени бойни самолети. В този контекст вече имаме решения относно изтребите Grippen и френски самолети, работим и по въпроса с американските F-16. Това включва също системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях, разработване на мобилни огневи групи и, разбира се, дронове за прехващане - нещо, което е основен наш приоритет", категоричен бе украинският президент.

Още: Зеленски: Путин да заповяда в Покровск, ако смее. Унищожихме установка за "Орешник" и половината им "Панцир"-и (ВИДЕО)

Зеленски коментира, че тези системи ще укрепят защитата на Украйна, защото „руските въздушни удари са основният залог на руския президент Владимир Путин във войната“. В средата на октомври стана ясно, че Украйна и Съединените щати подготвят договор за закупуване на 25 системи „Пейтриът“.

Какво представляват системите „Пейтриът“

„Пейтриът“ е американска система за противовъздушна и противоракетна отбрана, способна да прехваща както крилати, така и балистични ракети, както и въздухоплавателни средства (самолети, дронове). Тя се използва от САЩ и техните съюзници и е сериозен инструмент за защита на критична инфраструктура и градове.

Още: Украйна ще получи две установки "Пейтриът" още през следващите дни

Украйна е подложена на интензивни руски въздушни удари — включително ракети и дронове, често насочени към енергийна инфраструктура, градове и транспортни коридори. В средата на октомври 2025 г. бе съобщено, че Украйна и САЩ подготвят договор за закупуване на 25 системи „Пейтриът“.

Още: Оцеляването на украинците през зимата: Безплатни 3000 км, кеш и медицински прегледи

Украинските власти предупреждаваха тогава, че запасите от ракети-прехващачи за системите „Пейтриът“ могат да се изчерпат в рамките на седмици, ако помощта спре. Германия, съвместно със Съединените щати, е сред страните донори за Украйна.

Системите „Пейтриът“ имат ключова роля за защита на Украйна: за един фронт, където въздушният облик на войната се разширява със стотици дронове и ракети, тези системи служат като своеобразен „щит“.

Още: Руските ракети "Кинжал" и "Искандер-М" са модернизирани и вече ефективно избягват украинската ПВО

Укрепването на ПВО системите позволява на Украйна да запази жизненоважни инфраструктури, да даде по-силен отпор на въздушните удари и да задържи стратегическа устойчивост. От страна на съюзниците, те са знак за солидарност и ангажимент към продължителната подкрепа на Украйна.