02 ноември 2025, 21:27 часа 415 прочитания 0 коментара
Зеленски: Получихме системи "Пейтриът" от Германия (ВИДЕО)

Украйна е получила американски ПВО системи „Пейтриът“ от Германия, съобщи президентът Володимир Зеленски. Той обаче не разкри предоставеното количество. "Днес можем да кажем, че има добри резултати за нашата противовъздушна отбрана – Украйна вече разполага с повече системи „Пейтриът“. Искам да благодаря на канцлера Мерц, на Германия и на всички, които ни помагат. Нашите споразумения са изпълнени. В Украйна вече има повече такива системи, които се въвеждат в експлоатация", обяви Зеленски.

Той бе категоричен, че са нужни още ПВО системи, за да бъдат защитени инфраструктурни обекти и градове на цялата територия на страната. "Ние ще продължим да работим за тяхното придобиване – не само на политическо равнище с държави и лидери, но и директно с производителите на всички необходими системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях. Срещи по този въпрос ще се проведат следващата седмица и ние представихме на нашите партньори всички изчисления и възможни варианти за осигуряване на достатъчно надеждна противовъздушна отбрана", уточни още той.

"Почти всеки ден се защитаваме от руски удари с балистични ракети. Трябва да продължим да унищожаваме руската военна авиация, а за всичко това е необходима многокомпонентна система за противовъздушна отбрана – включително наши собствени бойни самолети. В този контекст вече имаме решения относно изтребите Grippen и френски самолети, работим и по въпроса с американските F-16. Това включва също системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях, разработване на мобилни огневи групи и, разбира се, дронове за прехващане - нещо, което е основен наш приоритет", категоричен бе украинският президент.

Зеленски коментира, че тези системи ще укрепят защитата на Украйна, защото „руските въздушни удари са основният залог на руския президент Владимир Путин във войната“. В средата на октомври стана ясно, че Украйна и Съединените щати подготвят договор за закупуване на 25 системи „Пейтриът“.

Какво представляват системите „Пейтриът“

„Пейтриът“ е американска система за противовъздушна и противоракетна отбрана, способна да прехваща както крилати, така и балистични ракети, както и въздухоплавателни средства (самолети, дронове). Тя се използва от САЩ и техните съюзници и е сериозен инструмент за защита на критична инфраструктура и градове.

Украйна е подложена на интензивни руски въздушни удари — включително ракети и дронове, често насочени към енергийна инфраструктура, градове и транспортни коридори. В средата на октомври 2025 г. бе съобщено, че Украйна и САЩ подготвят договор за закупуване на 25 системи „Пейтриът“.

Украинските власти предупреждаваха тогава, че запасите от ракети-прехващачи за системите „Пейтриът“ могат да се изчерпат в рамките на седмици, ако помощта спре. Германия, съвместно със Съединените щати, е сред страните донори за Украйна.

Системите „Пейтриът“ имат ключова роля за защита на Украйна: за един фронт, където въздушният облик на войната се разширява със стотици дронове и ракети, тези системи служат като своеобразен „щит“.

Укрепването на ПВО системите позволява на Украйна да запази жизненоважни инфраструктури, да даде по-силен отпор на въздушните удари и да задържи стратегическа устойчивост. От страна на съюзниците, те са знак за солидарност и ангажимент към продължителната подкрепа на Украйна.

Елин Димитров
