Бунтът на фермерите: Обстановката в Гърция и по другите й граници (ВИДЕА)

Повече от 4000 трактора се намират по пътищата на Гърция, където за шести ден гръцките фермери протестират с искания, сред които основното е разрешаване на проблема със забавените субсидии след скандала за неправомерни плащания от държавната агенция за земеделско подпомагане ОПЕКЕПЕ, съобщава телевизия Скай, цитирана от БТА. Вчера на граничния пункт Промахон (Кулата) на границата с България пристигнаха земеделци от района на Серес с трактори, камиони и други превозни средства. Следобед пунктът беше отворен, но днес на обяд пунктът отново е затворен за шест часа, т.е. до 18-18:30 ч., уточнява „Катимерини“. В близост до пункта Ексохи (Гоце Делчев) също има събрани протестиращи, които ще проведат събрание около 17 ч., за да решат как да продължат протеста си в района.

На границите със Северна Македония

Продължава блокадата и на граничния пункт Евзони на границата със Северна Македония. Заради вълната от лошо време обаче протестиращите земеделци пропускат движението през определени интервали, за да бъдат избегнати нещастни случаи.

Въпреки блокадата земеделците пропускат камионите, които превозват гръцки продукти, както и автомобили със специален режим на движение.

Граничният пункт Ники, пак на границата със Северна Македония, беше затворен за три часа от 10 ч. сутринта.

В страната

Най-голямата блокада, в която участват повече от 2000 трактора, е на главния път E65 край Кардица, Тесалия.

На магистралата Солун – Атина край Малгара югоизточно от Солун от 1 декември е спряно движението в посока Атина, а в платното посока Солун периодично се отваря и затваря.

Безсрочно е затворено в гръцката област Централна Македония платното в посока Верия на магистралата Егнатия (Александруполис – Игуменица).

От снощи е възстановено движението по магистралата Патра – Пиргос на полуостров Пелопонес.

Блокадите в Гърция са десетки, а ситуацията е динамична.

