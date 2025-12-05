Ферибот спешно евакуира дете от гръцки остров

Ферибот беше пренасочен към цикладския остров Сифнос в петък, за да транспортира дете, нуждаещо се от медицински грижи, след като самолети бяха приземени поради тежко време, съобщи министърът на корабоплаването и островната политика Василис Кикилиас, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът се случи, докато страната беше пометена от бурята Байрон, която причини големи щети и широко разпространени смущения.

„Капитан на „Блу Стар“ се свърза с мен рано тази сутрин. Корабът плаваше от Крит до Милос и Пирея и тъй като хеликоптерите „Супер Пума“ не можеха да летят поради времето, корабът се отклони към Сифнос, за да вземе дете, което селският лекар смяташе, че вероятно страда от апендицит", каза Кикилиас пред телевизионния оператор Mega TV. ОЩЕ: Лошо време в Гърция: Наводнения и свлачища (ВИДЕО)

Реалността за гърците

По думите му това е реалността, с която живеят гърците и особено тези, които живеят на островите. „И така трябва да работим, за да преодолеем предизвикателствата на ежедневието, както малки, така и големи", заяви още Кикилиас.

Бурята "Байрон" Мощната буря "Байрон" връхлетя Гърция с ураганни ветрове и проливни дъждове, предизвиквайки наводнения, свлачища и сериозни нарушения в трафика. В няколко региона беше обявен червен код за опасно време, а властите призоваха гражданите да избягват пътувания, освен при крайна необходимост Част от училищата са затворени, а на места има наводнения и свлачища. ОЩЕ: Мощната буря „Байрон“ парализира Гърция: Червен код и наводнения (ВИДЕО)