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"Работено е по варианти, устойчиви на антибиотици": Проф. Аспарух Илиев за чумата в Русия

08 октомври 2026, 7:37 часа 345 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
"Работено е по варианти, устойчиви на антибиотици": Проф. Аспарух Илиев за чумата в Русия

Русия и службите твърдят, че няма опасност, но има изолация на сгради и хора. Това е една и съща чума, като през Средновековието. Все още има чума на места по света. В средновековието тя се е предавала чрез бълхите, затова рискът за директно предаване е много нисък. Заразяването става много трудно и белодробната чума трудно се предава от човек на човек. Това каза проф. Аспарух Илиев в ефира на Нова телевизия.

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По думите му съмнението е, че има инцидент с бактерии, които са вдишани. "Това говори за ниска защита. Ако бъде вдишан патоген – незабавното започване на антибиотици до голяма степен предпазва. Смъртността е почти 100%, ако не се вземат лекарства", каза той.

"За съжаление трябва да мислим и има данни, че е работено по варианти, които са устойчиви на антибиотици. Това са потенциални биологични оръжия", обясни експертът.

Според него не би трябвало да има опасност и да има реакции като предупреждения за напускане на страната. "Подозрението е, че за да има такива мерки, в този институт, в който се работи легално с различни вируси, е работено и с друго", смята ученият.

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Русия чума биологично оръжие Аспарух Илиев биологични оръжия
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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