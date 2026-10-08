Втори заразен с чума? СЗО поиска информация от Русия

Световната здравна организация (СЗО) очаква подробности от Москва относно инцидента с починала 28-годишна лаборантка от Иркутския научноизследователски противоепидемичен институт за Сибир и Далечния изток и текущата ситуация в Иркутск. Официално лаборантката почина от "пневмония с неустановен произход", но абсолютно всички съобщения за смъртта ѝ са, че тя се е заразила с белодробна чума. Генералният директор на СЗО Тедрос Гебрейесус съобщи, че колегите му, след като са получили отговори от Русия относно овладяването на ситуацията, са поставили нови въпроси поради медийни информации за инфекция на втори човек - пневмония с неустановен произход, като пак става въпрос за служител на Иркутския институт.
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"Руските здравни власти съобщиха, че наскоро в Иркутска област не е регистриран случай на чума. Те информираха СЗО, че е проведено епидемиологично разследване, приложени са превантивни и контролни мерки и идентифицираните контакти са поставени под медицинско наблюдение и тествани. Те съобщиха, че сред контактите не са открити високорискови патогени и че медицинското наблюдение на всички идентифицирани контакти е завършено", обобщи Гебрейсус каква информация има от Русия досега.
Since the first media reports, @WHO has been actively following up on the reported death of a laboratory worker at the Irkutsk Antiplague Research Institute in Irkutsk oblast, Russian Federation. The individual died on 2 October 2026 after being hospitalised with severe pneumonia. Initial media reports suggested pneumonic plague following an alleged accidental laboratory exposure. In response to WHO’s verification request under the International Health Regulations, the Russian health authorities reported that no case of plague had recently been registered in Irkutsk oblast. They informed WHO that an epidemiological investigation had been conducted, preventive and control measures implemented, and identified contacts placed under medical observation and tested. They reported that no high-threat pathogens had been detected among the contacts and that medical observation of all identified contacts had been completed. WHO has remained in contact with the Russian health authorities and has offered technical support. WHO has requested further information to clarify the cause of the severe pneumonia, the pathogen that prompted the public health measures, and media reports of a second employee with pneumonia of undetermined cause. Timely, complete and transparent information sharing under the International Health Regulations is essential to clarify conflicting reports and enable an accurate assessment of potential public health risks.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 6, 2026
На сутринта на 7 октомври Роспотребнадзор обяви предстоящия край на превантивните мерки в Иркутск: "Към 7 октомври 2026 г. повече от 90% от контактните лица са преминали медицинско наблюдение". Не са установени здравословни проблеми, свързани с инфекциозна патология, а резултатите от близо 5000 лабораторни изследвания не са разкрили опасни патогенни микроорганизми, се казва в изявление на агенцията. В него се добавя, че Институтът за борба с чумата "е потвърдил правилния контрол върху работата си с патогенните микроорганизми. Превантивните и противоепидемичните мерки са организирани всеобхватно и няма епидемични рискове за населението на Иркутск и Иркутска област".
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САЩ натискат за информация
Съединените щати отново са поискали информация от Русия за смъртта на 28-годишната лаборантка, напомняйки на Русия за международните ѝ задължения. Американски дипломати са казали на Москва, че укриването на подробности за смъртта на служителя на Иркутския институт за борба с чумата нарушава международните задължения в областта на общественото здравеопазване.
"Официално поискахме допълнителна информация от руското правителство. Също така сме официално във връзка с други страни по света, за да споделяме информация", каза говорител на Държавния департамент на САЩ пред CNN.
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