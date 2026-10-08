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Втори заразен с чума? СЗО поиска информация от Русия

08 октомври 2026, 6:14 часа 391 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Втори заразен с чума? СЗО поиска информация от Русия

Световната здравна организация (СЗО) очаква подробности от Москва относно инцидента с починала 28-годишна лаборантка от Иркутския научноизследователски противоепидемичен институт за Сибир и Далечния изток и текущата ситуация в Иркутск. Официално лаборантката почина от "пневмония с неустановен произход", но абсолютно всички съобщения за смъртта ѝ са, че тя се е заразила с белодробна чума. Генералният директор на СЗО Тедрос Гебрейесус съобщи, че колегите му, след като са получили отговори от Русия относно овладяването на ситуацията, са поставили нови въпроси поради медийни информации за инфекция на втори човек - пневмония с неустановен произход, като пак става въпрос за служител на Иркутския институт.

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"Руските здравни власти съобщиха, че наскоро в Иркутска област не е регистриран случай на чума. Те информираха СЗО, че е проведено епидемиологично разследване, приложени са превантивни и контролни мерки и идентифицираните контакти са поставени под медицинско наблюдение и тествани. Те съобщиха, че сред контактите не са открити високорискови патогени и че медицинското наблюдение на всички идентифицирани контакти е завършено", обобщи Гебрейсус каква информация има от Русия досега.

На сутринта на 7 октомври Роспотребнадзор обяви предстоящия край на превантивните мерки в Иркутск: "Към 7 октомври 2026 г. повече от 90% от контактните лица са преминали медицинско наблюдение". Не са установени здравословни проблеми, свързани с инфекциозна патология, а резултатите от близо 5000 лабораторни изследвания не са разкрили опасни патогенни микроорганизми, се казва в изявление на агенцията. В него се добавя, че Институтът за борба с чумата "е потвърдил правилния контрол върху работата си с патогенните микроорганизми. Превантивните и противоепидемичните мерки са организирани всеобхватно и няма епидемични рискове за населението на Иркутск и Иркутска област".

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САЩ натискат за информация

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Съединените щати отново са поискали информация от Русия за смъртта на 28-годишната лаборантка, напомняйки на Русия за международните ѝ задължения. Американски дипломати са казали на Москва, че укриването на подробности за смъртта на служителя на Иркутския институт за борба с чумата нарушава международните задължения в областта на общественото здравеопазване.

"Официално поискахме допълнителна информация от руското правителство. Също така сме официално във връзка с други страни по света, за да споделяме информация", каза говорител на Държавния департамент на САЩ пред CNN.

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СЗО Русия чума
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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