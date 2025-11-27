Студио Actualno:

За пръв път от 60 години: Русия не може да извежда хора в Космоса (ВИДЕО)

Авария на космодрума в Байконур на практика лиши Русия от възможността да изстрелва хора в Космоса. Това се случва за пръв път от 60 години насам. Дотук се стигна, след като по време на изстрелването на Союз МС-28, сервизната кула се срути на стартова площадка 31. Това е единственото място, от което могат да се изстрелват екипажни мисии към Международната космическа станция.

Видеозапис от изстрелването показва, че конструкцията просто се срива. Според The Insider, кулата била откъсната от изпускателния поток на двигателя на първата степен на ракетата. Космонавтите останаха невредени, но част от стартовия комплекс беше разрушена и ще изисква дългосрочен ремонт.

Аналитиците смятат, че изстрелванията на космически кораби „Союз“ и „Прогрес“ ще бъдат забавени за неопределено време. Космическият експерт Виталий Егоров заяви, че към днешна дата Русия „е загубила способността да изпраща хора в космоса.“ По първоначални данни, възстановяването на стартовата площадка може да отнеме до две години.

Елин Димитров
